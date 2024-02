Hardnekkige Feyenoord-mythe ontkracht door journalist Dick Holstein

Feyenoord lootte zaterdagavond op het oog gunstig in de halve finale van de KNVB Beker. De Rotterdammers spelen - opnieuw - een thuisduel, tegen de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie FC Groningen nog wel. Het beeld dat Feyenoord vrijwel altijd een thuiswedstrijd loot in het bekertoernooi berust op basis van de statistieken uit het verleden echter op een misverstand, becijfert journalist Dick Holstein.

Feyenoord plaatste zich woensdag door een 2-0 overwinning op AZ (in de eigen Kuip) voor de laatste vier van het bekertoernooi. Een dag later voorspelde Telegraaf-journalist Valentijn Driessen in een video-item van die krant alvast dat de loting van zaterdag wéér een thuisduel voor de Rotterdammers op zou leveren: "De loting kun je op voorhand al invullen, een thuiswedstrijd weer voor Feyenoord, want ze spelen dit seizoen alles thuis."

Daarmee heeft de journalist feitelijk gezien gelijk. De ploeg van Arne Slot stroomde in de tweede ronde van de beker in met een thuisduel met FC Utrecht (2-1 winst). Vervolgens wachtte PSV in de achtste finale, de in de competitie nog ongeslagen Eindhovenaren werden - opnieuw in De Kuip - met 1-0 verslagen. Woensdag kwam daar de zege op AZ overheen, waarna FC Groningen op 27 februari naar De Kuip af zal reizen om de strijd aan te binden om een plek in de finale.

Journalist Holstein ontkracht het beeld dat de Rotterdammers 'altijd' thuiswedstrijden loten echter op basis van de statistieken sinds het betaald voetbal in Nederland werd ingevoerd, in 1954. Van de 224 bekerwedstrijden (inclusief de aanstaande ontmoeting met FC Groningen) die de club sindsdien speelde, werden er 102 in eigen huis afgewerkt, becijfert Holstein. 109 keer (dus zeven keer vaker) lootte Feyenoord een uitduel. Dertien wedstrijden werden afgewerkt op neutraal terrein; al betreft dat een groot aantal finales die wel degelijk in De Kuip werden gespeeld.