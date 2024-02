Valentijn Driessen: 'Je kunt de loting al invullen: thuiswedstrijd voor Feyenoord'

Valentijn Driessen verwacht dat Feyenoord dit seizoen de beker wint. Nadat PSV en AZ allebei sneuvelden in De Kuip, is Feyenoord de enige topclub die nog kans maakt op de trofee. Volgens Driessen zal Feyenoord in de halve finale (opnieuw) een thuiswedstrijd krijgen en is de rode loper naar de bekerwinst al uitgerold.

“Natuurlijk”, reageert hij in een video van De Telegraaf op de vraag of Feyenoord kans maakt op de eindzege. “De loting kun je op voorhand al invullen, een thuiswedstrijd weer voor Feyenoord, want ze spelen dit seizoen alles thuis.” Feyenoord schakelde achtereenvolgens FC Utrecht, PSV en AZ uit, allemaal in De Kuip. Van de overige halvefinalisten heeft Feyenoord weinig te duchten, denkt de chef voetbal van De Telegraaf.

“Als je dan de tegenstanders ziet… NEC is wel aan een heel goede reeks bezig, dat zou de gevaarlijkste tegenstander zijn. Die zijn rond deze tijd (exact een jaar geleden, red.) door Feyenoord uitgeschakeld na penalty’s. Verder hebben we SC Cambuur, dat moet zowel in De Kuip als in Friesland te doen zijn voor Feyenoord. Donderdag wordt beslist of FC Groningen of Fortuna Sittard de laatste halvefinalist is. In feite is de rode loper naar de bekerwinst al uitgerold voor Feyenoord”, concludeert de journalist.

Speelt Feyenoord echt zo vaak thuis in de beker?

Het Algemeen Dagblad becijferde deze week dat Feyenoord in de laatste tien seizoenen in totaal 26 van zijn 36 bekerduels (dit is inclusief Feyenoord – AZ van woensdagavond) in De Kuip speelde. Dat komt neer op 72,2 procent. De finales van 2016 en 2018, die hoe dan ook in De Kuip gespeeld zouden worden, zijn meegerekend in die statistiek. Als die finales niet worden bestempeld als een thuiswedstrijd, komt het percentage thuiswedstrijden uit op 66,7 procent, alsnog hoger dan iedere andere profclub. Anderzijds loot Feyenoord aanzienlijk vaker tegen een club uit de Eredivisie dan Ajax, PSV en AZ.