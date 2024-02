Opstelling Feyenoord: Slot kiest tegen AZ opnieuw voor de 'PSV-variant'

Feyenoord-trainer Arne Slot wijzigt zijn elftal op één plaats voor het treffen met AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker. Ten opzichte van het onderlinge duel in de Eredivisie van afgelopen zondag (0-1 winst) staat in de basis als rechtsbuiten, waardoor Calvin Stengs een linie terugschuift en Ramiz Zerrouki op de bank begint.

Slot gaf donderdag al aan dat hij 'verre van tevreden' was met het veldspel dat zijn elftal in Alkmaar op de mat legde. De creativiteit van Stengs werd node gemist in de middellinie, legde de oefenmeester uit op de persconferentie waarin hij vooruitblikte op het bekertreffen in De Kuip. Nieuwkoop stond in de vorige bekerronde, tegen PSV, ook al naar tevredenheid op de rechtervleugel geposteerd.

Timon Wellenreuther verdedigt bij absentie van eerste doelman Justin Bijlow, die in Alkmaar opnieuw tegen een blessure aanliep, het doel van de Rotterdammers. Voor hem vormen Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Davíd Hancko en Quilindschy Hartman zoals verwacht de viermansdefensie. Op het middenveld verdwijnt Zerrouki dus uit het elftal, Mats Wieffer, Quinten Timber en Stengs mogen starten. Voorin moeten Nieuwkoop en Igor Paixão spits Santiago Giménez van de nodige aanvoer voorzien.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Nieuwkoop, Giménez, Paixão

Ook de opstelling van AZ is inmiddels bekend. Ten opzichte van het competitieduel van zondag kan trainer Maarten Martens niet beschikken over topscorer Vangelis Pavlidis, die vanwege een schorsing moet toekijken. De Griek wordt in de punt van de aanval vervangen door Ernest Poku. Daarnaast keren doelman Mathew Ryan en Yukinari Sugawara terug in het elftal; het duo was de afgelopen weken niet beschikbaar vanwege hun deelname aan de Azië Cup met respectievelijk Australië en Japan. Ryan verdedigt het doel, wat ten koste gaat van Rome Jayden Owusu-Oduro en Sugawara start als rechtsbuiten, waardoor Jayden Addai op de bank begint.

Opstelling AZ: Ryan; Penetra, Goes, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Sugawara, Poku, Van Bommel