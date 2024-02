Feyenoorders walgen van gedrag mede-supporters: 'Dieptepunt van de avond, dat verdiende hij niet'

had zich zijn rentree in De Kuip ongetwijfeld anders voorgesteld. De verdediger van AS Roma zal tevreden zijn met het resultaat (1-1), maar lijkt het bij een deel van het Feyenoord-publiek te hebben verbruid. Karsdorp werd in zijn oude thuishaven getrakteerd op een fluitconcert. Een aantal Feyenoord-supporters spreekt er schande van.

Karsdorp doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord, alvorens in de zomer van 2014 definitief aan te sluiten bij de hoofdmacht. De vleugelverdediger was basisspeler tijdens het seizoen 2016/17, waarin Feyenoord zich voor het eerst sinds 1999 kroonde tot kampioen van Nederland. Karsdorp bekroonde een goed seizoen met een mooie transfer naar AS Roma, dat zestien miljoen euro neertelde voor zijn komst. Karsdorp kon in eerste instantie mede door blessureleed echter geen potten breken in Italië.

De rechtsback keerde in de zomer van 2019 op huurbasis terug in Rotterdam-Zuid. Het seizoen 2019/20 ging de boeken in als het seizoen dat vanwege de uitbraak van het coronavirus niet werd uitgespeeld. Karsdorp keerde daardoor eerder dan gepland terug naar Rome. Daar komt hij de afgelopen jaren meer en meer aan spelen toe. Vorig seizoen kwam de drievoudig Oranje-international mede door een meniscusblessure tot slechts achttien wedstrijden, maar in de huidige jaargang staat de teller al op 22 duels. In de tussentijd voerde hij met Ajax nog gesprokken over een overgang naar Amsterdam. De Nederlandse recordkampioen dacht er naar verluidt aan om hem in de winter van 2022 terug naar Nederland te halen.

Tot een rentree op de Nederlandse velden kwam het weliswaar niet, maar een deel van de Feyenoord-aanhang lijkt niet te zijn vergeten dat Karsdorp is gelinkt aan een vertrek naar de aartsrivaal. De vleugelverdediger had donderdagavond in de eerste wedstrijd in de tussenronde van de Europa League een basisplaats bij AS Roma, maar werd zeker niet hartelijk ontvangen in het stadion waar hij in het verleden grote successen vierde. Niet alle Feyenoord-fans staan achter het fluitconcert. “Willen de supporters die Karsdorp uitfluiten zich even kapot schamen? Dan begrijp je er echt weinig van”, zo schrijft iemand op X.

Feyenoord-watcher Mikos Gouka is het eveneens niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Hoe kan je trouwens naar De Kuip gaan en Karsdorp uitfluiten? Echt onbegrijpelijk”, aldus de verslaggever van het Algemeen Dagblad. Het fluitconcert voor de oud-Feyenoorder wordt het ‘dieptepunt van de avond’ genoemd. “Karsdorp is een absolute kampioensheld en verdiende het niet om uitgefloten te worden”, zo klinkt het. De verdediger, geboren in Schoonhoven, speelde 122 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor drie treffers en 24 assists. Naast de landstitel won hij met Feyenoord ook de KNVB Beker (2016).