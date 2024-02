Driemaal is geen scheepsrecht voor Feyenoord: AS Roma na penalty's weer te sterk

Feyenoord is uitgeschakeld in de Europa League. Na opnieuw een 1-1 gelijkspel tegen AS Roma moesten penalty's de beslissing brengen. Dávid Hancko en Alireza Jahanbakhsh misten hun strafschoppen. Timon Wellenreuther stopte nog wel een strafschop van Romelu Lukaku.

Arne Slot kent inmiddels de weg in het Stadio Olimpico, want de laatste twee seizoenen reisde Feyenoord drie keer naar de Italiaanse hoofdstad voor ontmoetingen met beide Romeinse ploegen. In de thuiswedstrijd tegen AS Roma had zijn ploeg zich met een 1-1 gelijkspel een redelijke uitgangspositie verschaft, alhoewel de cijfers op vreemde bodem niet bepaald in Rotterdams voordeel spraken. De eerder genoemde ontmoetingen in La città eterna gingen allemaal verloren, en van de laatste zestien uitduels in de Europa League wist Feyenoord er slechts 1(!) te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Om daar verandering in te brengen had de 45-jarige oefenmeester basisplaatsen ingeruimd voor de herstelde Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Gimenez. De Mexicaanse spits had aan een halve kans genoeg om Feyenoord al vroeg op voorsprong te zetten. Gelegenheidsrechtsbuiten Bart Nieuwkoop bracht een doorgeschoten voorzet van Quilindschy Hartman richting de strafschopstip, waar El Chaquito de bal met zijn schouder binnenwerkte. Roma dacht daarbij aan hands, maar de VAR ging daar niet in mee. Even later waren de claims voor een penalty na een mislukte trap van Gianluca Mancini eveneens aan dovemansoren gericht.

Toch stond er na een kwartier een 1-1 tussenstand op het scorebord. Na een goede actie van Stephan El Sharaawy ontving Lorenzo Pellegrini de bal op de rand van het strafschopgebied, waar hij de ruimte kreeg om de bal prachtig in de verre hoek te schieten. Even later was zijn compagnon Bryan Cristante dichtbij een tweede treffer voor I Giallorossi, maar na een handige loopactie kopte hij de bal net voorlangs. AS Roma had de touwtjes in eigen huis stevig in handen: de ploeg van clublegende Daniele de Rossi won vrijwel alle duels en stichtte met snel voetbal via aanvallende wingbacks het nodige gevaar. David Hancko voorkwam meerdere malen dat Romelo Lukaku met hun voorzetten in stelling kon worden gebracht, terwijl de andere spelers vaak net iets te wild uithaalden.

De enige uithaal die Feyenoord na de openingstreffer nog gecreëerd had was een poging van Mats Wieffer, maar na een goede loopactie stuitte hij op de 24-jarige Mile Svilar. De Rotterdammers werden op hun eigen helft effectief vastgezeten en lange ballen van Timon Wellenreuther kregen geen vervolg. De enige ‘positieve’ momenten waren de gele kaarten die Nieuwkoop handig uitlokte bij de tegenstander. Het was overigens matennaaierij troef: bij elke val stoven de nodige mensen naar de scheidsrechter Jesús Gil Manzano om een gele kaart te bepleiten.

Pas na tien minuten in de tweede helft kreeg de ploeg van Arne Slot opnieuw een mogelijkheid. Gimenez werd in de counter weggestuurd, maar kon door de uitkomende Svilar niet tot een schot komen. Feyenoord probeerde in de tweede helft meer mee te doen, maar er ging in de passing te veel fout om de Italiaanse tegenstander aan het wankelen te brengen. De thuisploeg begon meer op de counter te leunen. Hieruit waren ze veelvuldig dreigend, maar vele voorzetten bereikten de beoogde bestemming niet. Eenmaal leek er werkelijk een doelpunt in te zitten, maar bij een dieptebal op Paulo Dybala was Wellenreuther goed op zijn post.

Zo stevende de wedstrijd langzaam af op een verlenging. Roma liet goede rushes zien en kwam via Lukaku nog tot een grote kans, maar risico’s durfde de ploeg van De Rossi weinig meer te nemen. Aan de andere kant kreeg Feyenoord twee minuten voor tijd nog een mogelijkheid, maar Wieffer kopte uit een corner naast. Nadat Gianluca Mancini enkele minuten in de verlenging hetzelfde gedaan had, waren het de Rotterdammers die plots de touwtjes in handen namen. Roma verschanste zich in het eigen strafschopgebied, waardoor vele kansen in schoonheid stierven. Invaller Luka Ivanusec wist Svilar na een goede kapbeweging wel te testen, terwijl Geertruida verrast was na een doorgeschoten voorzet van Yankuba Minteh.

In de tweede helft van de verlenging begon Roma weer mee te voetballen en ontspon zich een attractieve eindfase. Ondanks verwoede pogingen te profiteren van groeiende ruimtes en zo een strafschoppenserie te voorkomen, scoorde niemand meer. Lukaku was in de ultieme slotfase nog tweemaal dichtbij. De kopbal van de Belg ging via de grond over, terwijl Wellenreuther zijn poging richting de verre hoek knap wist te keren. In de strafschoppenserie zag Lukaku eveneens zijn poging gekeerd door Wellenreuther, maar door reddingen van Svilar op pogingen van Hancko en Jahanbakhsh trok Feyenoord aan het kortste eind.