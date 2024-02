Frenkie de Jong maakt eerste doelpunt in 181 dagen en geeft grote knipoog

heeft zaterdagmiddag gescoord voor Barcelona in de competitiewedstrijd tegen Getafe. De Nederlandse middenvelder maakte na ruim een uur spelen de 3-0. Uiteindelijk won Barcelona het duel met 4-0.

De Jong leidde de aanval zelf in, door vanaf de eigen helft een imposante sprint in te zetten. Hij liet Nemanja Maksimovic zijn hielen zien en bediende Ilkay Gündogan, die de bal op zijn beurt bij Raphinha kreeg. De bal werd door Raphinha weer teruggegeven aan De Jong, terwijl keeper David Soria al ver zijn doel uit was. De Jong schoot de bal beheerst binnen. Hij vierde het doelpunt met zijn teamgenoten en gaf een grote knipoog, al was niet duidelijk aan wie die gericht was.

In de twintigste minuut had Raphinha de score al geopend; zeven minuten na de pauze maakte João Félix er 2-0 van. De Jong produceerde zijn eerste doelpunt sinds 27 augustus (3-4 zege op Villarreal). Het was een welkome opsteker in een week waarin hij zijn frustraties uitte over de verhalen in de Spaanse pers over zijn toekomst bij Barcelona. De eindstand werd in de blessuretijd op 4-0 bepaald door Fermín López.