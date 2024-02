Giménez zet Feyenoord met dubieus doelpunt op voorsprong tegen AS Roma: is dit hands?

Feyenoord is donderdagavond tegen AS Roma op voorsprong gekomen door een goal van . Al na vijf minuten lag de bal in het goal van Stadio Olimpico. Er kunnen echter wel wat vraagtekens gezet worden bij de goal van de Mexicaan, want er leek sprake te zijn van een handsbal.

De Feyenoord-fans, die overigens niet aanwezig zijn in het stadion van AS Roma dat gedeeld wordt met stadsgenoot Lazio, zullen er lak aan hebben. De goal is bekeken door de VAR, en het doelpunt staat. De Rotterdammers kwamen zo op een 0-1 voorsprong tegen hun angstgegner, waar ze al meermaals van verloren.

Voor Giménez kwam zo een einde aan een aanhoudende doelpuntendroogte. Sinds zijn laatste treffer, op 14 januari tegen NEC, had hij al zeven opeenvolgende wedstrijden niet gescoord. Lang kon Feyenoord niet van de goal genieten, want Lorenzo Pellegrini maakte met een fraai schot de 1-1.

