Grote walging om Bruno Fernandes: ‘Een valsspeler zonder moraal, ik haat deze man intens’

is zondag het mikpunt van kritiek op social media. Reden is het bijzonder onsportieve spel van de Portugese middenvelder zaterdagmiddag in het competitieduel van Manchester United met Fulham (1-2 nederlaag).

United speelde zaterdag op eigen veld een hopeloze wedstrijd tegen Fulham en ging uiteindelijk met 1-2 onderuit. Fernandes kon zich niet aan de sportieve malaise bij de Engelse grootmacht onttrekken en liet zich in de tweede helft van zijn minst sportieve kant zien.

De aanvoerder en sterspeler van United legde na rust van afstand aan voor een schot en werd daarbij enigszins gehinderd door tegenstander João Palhinha. Nadat de inzet van Fernandes in de zestien van Fulham werd gesmoord, stortte hij met veel misbaar ter aarde. De middenvelder greep naar zijn enkel en claimde een overtreding van Palhinha, maar scheidsrechter Michael Oliver liet gewoon doorspelen.

Nadat United vervolgens weer in balbezit kwam en een gevaarlijke aanval kon opzetten, stond Fernandes razendsnel op en was hij plots weer hersteld van zijn ogenschijnlijk ernstige blessure.

Een dag later is op social media de verontwaardiging groot over het gedrag van Fernandes. De beelden worden massaal verspreid op X en voorzien van overwegend negatieve reacties. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe intens ik deze man haat”, schrijft een voetballiefhebber bijvoorbeeld. Een supporter van United met meer dan 100.000 volgers op X neemt afstand van de actie van Fernandes: “Normaal gesproken ben ik een groot fan van Bruno, maar dit is triest.”

“Bruno Fernandes is een valsspeler”, schrijft een ander, terwijl iemand anders meer woorden gebruikt om zijn walging over de actie duidelijk te maken: “Ik heb het al eens gezegd en ik zeg het nogmaals: hij is een van de naarste spelers ter wereld. Simpelweg omdat hij zonder moraal speelt. Hij probeert altijd vals te spelen, zeurt altijd en geeft nooit het goede voorbeeld. Een vreselijk rolmodel.”

Bruno Fernandes slammed as 'pathetic' and a 'cheat' after clip showing Man United captain feigning injury to try and win a free-kick during Fulham loss goes viral https://t.co/tCaeGOUXAb — Mail Sport (@MailSport) February 25, 2024

Words cannot describe how much i hate this man. pic.twitter.com/4xktg902cD — Lewis (@_LewisLFC) February 25, 2024

Normally a big Bruno fan but this is PATHETIC.. pic.twitter.com/RWpDy98xYk — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) February 25, 2024

Bruno Fernandes is a cheat. No ifs, no buts, he is a cheat



pic.twitter.com/o2Tg9zFrsw — Andy Sheepy (@AndySheepy75) February 25, 2024

Just catching up on MOTD. Anyone see that little rat Bruno Fernandes go down clutching his leg and begging for a free kick near the end, only to jump back up like Lazarus when there was another chance! 😂 What a cheat! #MNUFUL — Mikey (@Mikey__LUFC) February 25, 2024

I've said it before, and I'll say it again.



He's one of the most unlikeable footballers out there. Simply because he plays with no morals - he's always trying to cheat, he's always moaning, never leads by example. A terrible role model for sportsmanship.#BrunoFernandes #MUFC https://t.co/rVAMo05Edy — Inky Inc (@InkyFingersInc) February 25, 2024