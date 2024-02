Haller dompelt Bassey en Troost-Ekong in rouw in zinderende Afrika Cup-finale

Gastland Ivoorkust heeft na een 1-2 overwinning op Nigeria beslag gelegd op de 34e editie van de Afrika Cup. In het Olympic Stadium of Ebimpé kroonden de Ivorianen zich voor de derde keer tot de koning van Afrika. Sébastien Haller verdiende de status van Ivoriaanse volksheld door kort voor tijd op geheel eigen wijze voor de beslissing te zorgen. Ivoorkust boog - zoals vaker dit toernooi - een achterstand knap om nadat de geboren Haarlemmer William Troost-Ekong Nigeria op voorsprong kopte. De gelijkmaker was van Franck Kessié.

Ivoorkust onderging een absurd toernooi, nadat na de groepsfase bondscoach Gasset op straat werd gezet. Assistent-trainer Faé werd bij de nummer 49 van de FIFA-ranking naar voren geschoven en met de Ivoriaan aan het roer werden achtereenvolgens titelverdediger Senegal, Mali en Democratische Republiek Congo verslagen om de finale te bereiken. In de groepsfase troffen beide landen elkaar en toen verloor Ivoorkust van mede-finalist Nigeria met 1-0. Nigeria stootte - op weg naar de finale - in de knock-outfase door ten koste van Kameroen, Angola en van Zuid-Afrika na strafschoppen.

Artikel gaat verder onder video

Nigeria dat begon met exact hetzelfde elftal als tegen Ivoorkust in de groepsfase werd direct onder druk gezet. De Ivorianen lieten zich aanvallend gelden in de beginfase, waarbij Haller één teenlengte tekort kwam om les Éléphants een droomstart te bezorgen. Hoewel Ivoorkust de dominante ploeg was, waren kansen zeldzaam. Tien minuten voor rust bediende Kessié ploeggenoot Adingra. De aanvaller van Brighton & Hove Albion vuurde op het vijandelijke doel, maar keeper Nwabili had een uitstekend antwoord paraat. Op de enige doelpoging van Nigeria in het eerste bedrijf had doelman Fofana geen passende reactie. Troost-Ekong rees hoog boven Aurier uit om met een krachtige kopbal de 1-0 kiezelhard tegen de touwen te jagen.

Direct na rust hield Bassey zijn land op de been door zich voor een rebound van Gradel te gooien. De oud-Ajacied voorkwam daarmee een vrijwel zeker Ivoriaans doelpunt. In het vervolg bleef het gastland aandringen en halverwege de tweede helft viel - uit wederom een hoekschop - de verdiende gelijkmaker. Kessié strafte weifelend handelen van doelman Nwabili met een knappe kopbal af. Ivoorkust leek het vervolgens in de reguliere speeltijd te willen beslissen, maar verder dan een artistieke omhaal van Haller kwamen de Oranje Olifanten niet.

De laatste keer dat het gastland de finale haalde, was in 2006 toen Egypte reikte tot de eindstrijd en deze ook won. Deze unieke prestatie wilde Ivoorkust graag evenaren en kort voor tijd zorgde het uitschuifbeen van Haller voor een ongekende ontlading in Abidjan. De oud-speler van onder andere FC Utrecht en Ajax tikte de bal nét voor Troost-Ekong achter doelman Nwabili. Het doelpunt van Haller zorgde voor een magistraal Ivoriaans volksfeest na een onbeschrijflijk toernooi voor het gastland.