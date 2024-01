Zelden vertoond: 'Afrika Cup-deelnemer stelt halverwege toernooi Franse vrouwenbondscoach aan'

Het is in de voetbalwereld vrij normaal dat landen na een eindtoernooi afscheid nemen van hun bondscoach en een nieuwe keuzeheer aanstellen. Ook (vlak) voor een eindronde wordt er nog weleens afscheid genomen van een zittende trainer, denk aan Julen Lopetegui die vlak voor de start van het WK 2018 het veld moest ruimen bij Spanje. Maar Ivoorkust staat volgens Franse media op het punt om tijdens het toernooi om de Afrika Cup, waarop het als gastland geplaatst is voor de achtste finales, Hervé Renard als nieuwe bondscoach aan te stellen.

Ivoorkust overleefde de groepsfase van het toernooi in eigen land maar ternauwernood. De tot de titelfavorieten gerekende thuisnatie eindigde als derde in groep A, maar mocht als een van de vier beste nummers drie toch doorstromen naar de laatste zestien. Daarin wacht aanstaande maandag een confrontatie met Senegal. Bondscoach Jean-Louis Gasset, die het land door de groep heenloodste, maakt die wedstrijd echter niet meer mee. Hij werd als gevolg van de teleurstellende drie wedstrijden aan de kant geschoven.

Artikel gaat verder onder video

Als opvolger is Renard nu in beeld, zo melden onder meer l'Équipe en RMC Sport. De 55-jarige oefenmeester is momenteel bondscoach van de vrouwen van zijn vaderland, Frankrijk, maar moet worden ingevlogen om het toernooi tot een goed einde te brengen. De Ivoriaanse bond zou denken aan een soort leenconstructie, waarna Renard weer zou terugkeren naar de Franse damesploeg. Daar heeft hij immers nog een contract tot medio 2024.

WK-stunt

Renard is geen onbekende in het Afrikaanse voetbal. De Fransman was eerder onder meer bondscoach van Zambia, Angola, Ivoorkust en Marokko. Op het meest recente WK, in 2022 in Qatar, had hij de leiding over de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Daarmee verraste hij in de eerste groepswedstrijd door de latere wereldkampioen Argentinië met 2-1 te verslaan. Door nederlagen tegen Polen (2-0) en Mexico (2-1) in de twee resterende duels was die stunt echter niet voldoende om de poulefase te overleven.