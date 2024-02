'Ramaj is nog geen volwaardige Ajax-topkeeper zoals we van ze gewend zijn'

Hans Vonk is nog niet honderd procent overtuigd van de kwaliteiten van Ajax-keeper . De Duitser pakte na blessures van zijn concurrenten Gerónimo Rulli en Jay Gorter zijn kans in Amsterdam en hield de ploeg de afgelopen tijd regelmatig op de been, maar volgens Vonk is Ramaj pas echt geslaagd als hij zich ook op Champions League-niveau staande weet te houden.

"Ramaj heeft het tot nu toe redelijk gedaan", luidt het zuinige oordeel van Vonk in gesprek met ESPN. "Hij is nog geen volwaardige Ajax-topkeeper, zoals we van ze gewend zijn. Ik vind het moeilijk inschatten omdat we Ajax-keepers normaal gesproken beoordelen op wedstrijden in de Champions League. Dus hopelijk voor Ramaj en Ajax kunnen we over anderhalf jaar zien wat hij echt in zijn mars heeft." Vonk stond in zijn keepersloopbaan onder contract bij zowel Ajax als de aankomende tegenstander, sc Heerenveen.

Ajax werkte zich sinds de komst van trainer John van 't Schip op tot de vijfde plaats in de Eredivisie. Zondag kan de club weer een positie stijgen op de ranglijst. Bij winst op Heerenveen, dat om 14.30 uur de tegenstander is in het Abe Lenstra Stadion, wippen de Amsterdammers over AZ heen. De Alkmaarders speelden zaterdagavond met 0-0 gelijk tegen Almere City. Het gat met de nummer drie, FC Twente, bedraagt in dat geval nog altijd zes punten. De derde stek geeft aan het eind van de rit recht op een plek in de voorrondes van het miljardenbal, de nummers een en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase.

Ramaj was afgelopen zomer een van de twaalf aanwinsten die door toenmalig directeur voetbalzaken naar Ajax werd gehaald. Voor de 22-jarige Duitser met Kosovaarse roots maakten de Amsterdammers naar verluidt zo'n vijf miljoen euro over aan Eintracht Frankfurt. Door blessures van Rulli en diens eerste vervanger Jay Gorter mocht Ramaj op 22 oktober zijn debuut maken, als invaller in het uitduel met FC Utrecht (4-3 verlies). Sindsdien bleef hij staan, ondanks het feit dat zowel Rulli als Gorter inmiddels hersteld zijn van hun kwetsuren. In 21 wedstrijden in alle competities hield Ramaj vier keer de nul en moest hij in totaal 32 tegendoelpunten incasseren.