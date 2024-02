Henk Spaan spreekt Valentijn Driessen volledig tegen en neemt zijn woorden terug

Henk Spaan zag zaterdagavond drie uitblinkers aan de kant van Ajax tegen PSV, waaronder de nieuwste aanwinst . De columnist van Het Parool geeft toe dat hij van tevoren zijn vraagtekens had toen Henderson naar de Johan Cruijff ArenA werd gehaald, maar dat het optreden van de Brit tegen PSV hem kon bekoren.

"Vooraf was ik niet onverdeeld geestdriftig over de komst van de oud-kampioen en winnaar van de Champions League. Dit neem ik terug", schrijft Spaan in Het Parool. "De oude rot liet het zien", gaat de journalist verder, die daarmee De Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen volledig tegenspreekt. Driessen was namelijk niet onder de indruk van Henderson: "Aan de bal toonde hij geen enkel initiatief, speelde weliswaar naar de goede kleur, maar meer achteruit dan vooruit en eenmaal over de middenlijn zag de nieuwe nummer 6 geen enkele optie vooruit", schreef de verslaggever zondagochtend in zijn column.

Artikel gaat verder onder video

Spaan zag Henderson wél als uitblinker, evenals Brian Brobbey. De grote man in de ogen van de journalist was middenvelder Kristian Hlynsson. Hij krijgt van Spaan een negen als cijfer: "Het was niet voor niets dat Hlynsson na de rust het sloopwerk op Schouten serieus begon aan te pakken. Na afloop zou blijken dat de PSV’er ziek was of was geweest, dus hoe langer hoe minder opgewassen tegen de doorrollende wals die Hlynsson heette. In de 49ste minuut had Berghuis de wedstrijd moeten beslissen na een actie van Bergwijn en het overstapje van Hlynsson. Hij miste", besluit de 75-jarige journalist.