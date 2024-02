Championship-aanvaller doet gooi naar Puskás Award: heerlijke rabona zeilt in de verre hoek

Hull City-aanvaller (22) heeft dinsdagavond een gooi naar de Puskás Award gedaan in de uitwedstrijd bij Rotherham in het Engelse Championship. De Engelsman trakteerde zijn directe tegenstander bij de achterlijn op een panna en vond vervolgens met een rabona de verre hoek. Ook de Nederlander deed in het duel van zich spreken.

De goal van Philogene kwam op een uitstekend moment. Hull keek namelijk al vanaf de openingsminuten tegen een achterstand aan omdat Christ Tiéhi Roterham al in de derde minuut op voorsprong had gezet. Philogene tekende na ruim 70 minuten op fraaie wijze voor de gelijkmaker, al ging zijn fantastische goal als eigen doelpunt van Roterham-verdediger Cameron Humphreys in de boeken. Het zou vervolgens niet blijven bij een gelijkspel.

Ohio, die afgelopen winter op huurbasis werd overgenomen van Standard Luik, zette luttele minuten na het kunststukje van Philogene namelijk de 1-2 eindstand op het bord. Een droge schuiver in de verre hoek van de Nederlander was Rotherham-keeper Viktor Johansson te machtig. Het betekende de eerste treffer van Ohio in Engelse dienst. Twee weken geleden maakte hij als invaller zijn debuut namens Hull in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Milwall. Afgelopen week kwam de Jong Oranje-spits niet van de bank in het thuisduel met Swansea City, dat een 0-1 nederlaag opleverde.

Door de kleine uitzege blijft Hull in de race voor de play-offs om promotie naar de Premier League af te dwingen. Aan het eind van het seizoen promoveren de nummers een en twee van het Championship rechtstreeks naar het hoogste niveau, de nummers drie tot en met zes spelen om het derde ticket voor de rijkste competitie ter wereld. Hull staat momenteel zevende, met 48 punten uit 31 duels. Dat zijn er net zoveel als de nummer zes Norwich City, dat zelfs een wedstrijd meer gespeeld heeft.