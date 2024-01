'Transfer Ugalde nagenoeg rond, FC Twente heeft vier mogelijke opvolgers in beeld'

De transfer van van FC Twente naar Spartak Moskou is zo goed als beklonken, zo meldt De Telegraaf. Hoewel de club getwijfeld heeft of er verstandig aan gedaan wordt zaken te doen met een Russische club, geven 'financiële redenen' uiteindelijk tóch de doorslag. De ochtendkrant weet bovendien welke vier spitsen in Enschede in beeld zijn om het gat dat Ugalde achterlaat op te gaan vullen.

Verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf weet donderdagmiddag te melden dat Spartak Moskou een initiële transfersom van 13 miljoen euro overmaakt voor Ugalde. Door bonussen kan dat bedrag met nog eens twee miljoen euro oplopen, waardoor de recordtransfer van Dusan Tadic (voor 14 miljoen euro verkocht aan Southampton) uit de boeken zou verdwijnen. Zodra 'een paar administratieve zaken' zijn afgehandeld vliegt Ugalde naar Moskou om zijn overstap af te ronden; hij heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de werkgever van Quincy Promes over een contract met een looptijd van 4,5 seizoen.

FC Twente heeft 'wel geaarzeld' of de club er verstandig aan zou doen om zaken te doen met een Russische club, vanwege de 'morele verontwaardiging' die een dergelijke deal veroorzaakt. Uiteindelijk is de club dus "om financiële redenen toch overstag gegaan", schrijft Kapteijns. In gesprek met ESPN meldde clubwatcher Leon ten Voorde (Tubantia) eerder op de dag dat FC Twente juridisch advies zou hebben ingewonnen vanuit de Verenigde Staten. "Twente wil ook echt geen risico nemen en de club weet ook echt wel dat er wat kritiek zal komen. Ook hier zijn ze gevoelig voor het imago. Bij Twente zullen ze ook echt balen dat het om deze club gaat die dit bedrag neer wil leggen", liet Ten Voorde optekenen.

Met het naderende vertrek van Ugalde herbergt de selectie van Twente-trainer Joseph Oosting nog maar één spits: routinier Ricky van Wolfswinkel. De club gaat een deel van het bedrag dat met de transfer wordt verdiend echter steken in de komst van een nieuwe aanvaller. Kapteijns noemt vier spitsen die de club op het oog zou hebben: "Op het kandidatenlijstje staan namen als Noah Ohio (Standard Luik), Sydney van Hooijdonk (Bologna), Myron Boadu (AS Monaco) en Lequincio Zeefuik (FC Volendam)."