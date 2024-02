Italiaanse media zijn glashelder: 'Feyenoord creëerde eigenlijk niets, dat was echt een grote grap geweest!'

De Italiaanse media vinden dat AS Roma donderdagavond verdiend aan het langste eind heeft getrokken tegen Feyenoord. In de Italiaanse kranten wordt niet enthousiast geschreven over het optreden van Feyenoord in Stadio Olimpico. Een zege voor de Rotterdammers was dan ook onverdiend geweest.

La Gazzetta Sport zag dat Feyenoord in Rome weinig kansen bij elkaar wist te spelen: "AS Roma speelde met het hart en toonde lef. Als Feyenoord op 0-2 was gekomen, was dat echt een grote grap geweest. De Rotterdammers creëerden eigenlijk niets", valt er te lezen in de krant. Andere Italiaanse media delen dezelfde mening. Corriere dello Sport was niet onder de indruk van wat het Feyenoord van Arne Slot op de mat legde in een uitverkocht Stadio Olimpico.

"Zowel in Rotterdam als in het Olimpico speelde Feyenoord lange tijd niet erg dapper en voetbalde het soms onoverzichtelijk", vielen de journalisten van de krant op. "Pas in de verlenging voerde de Rotterdammers de druk op en veroorzaakten ze wat leed bij AS Roma", wordt er geschreven. Uiteindelijk was het voor de Rotterdammers niet genoeg om door te gaan, want Feyenoord werd na strafschoppen uitgeschakeld.

Één Feyenoorder maakte wel een goede indruk op de Italiaanse media en dat was doelman Timon Wellenreuther, die een aantal cruciale reddingen in huis had en ook in de penaltyserie een goede indruk maakte: "Hij was tot twee keer toe belangrijk met een redding op Paulo Dybala en Romelu Lukaku", concludeert La Gazzetta dello Sport.