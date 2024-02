Jan Boskamp schrok zich helemaal kapot: 'Onvoorstelbaar, als hij de bal heeft trilt mijn televisie!'

Jan Boskamp is zondag geschrokken van het optreden van Ajax tegen SC Heerenveen en met name van verdediger . Boskamp zag dat de Kroatisch international van de Amsterdammers geen idee had wat hij moest doen wanneer hij aan de bal was, wat voor onrust zorgde bij de rest van de ploeg van John van 't Schip.

Dat Sutalo bij Ajax al tijden door de mand valt, had Boskamp niet verwacht. In de wedstrijden die hij van de centrale verdediger heeft gezien voordat Sutalo de overstap naar Ajax maakte, was hij positief: "Ik heb hem bij Kroatië en Dinamo Zagreb zien spelen, dat was goed", begint de analist in een video van Vandaag Inside. "Maar als hij de bal heeft, zie ik mijn televisie trillen", zegt Boskamp gekscherend. "Hij is zo nerveus. Onvoorstelbaar, ik snap er niets van."

Boskamp vindt overigens dat heel Ajax in de spiegel moet kijken na het optreden tegen sc Heerenveen. De analist zag dat Sutalo de kluts volledig kwijt was, maar dat de Amsterdammers in het algemeen zeer matig voor de dag kwamen: "De eerste helft. Wat was dat? Op dat moment dacht ik: dit is Ajax niet meer. Dat heb ik nog nooit gezien van Ajax", geeft Boskamp aan. "Ze werden opgejaagd en wisten niet wat ze moesten doen."