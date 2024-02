Jan Boskamp gelooft zijn ogen niet: 'Daar erger je je kapot aan. Zo'n grote club...'

Jan Boskamp en Wesley Sneijder kunnen er met hun hoofd niet bij dat FC Barcelona-trainer Xavi Hernández in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli koos voor als controlerende middenvelder. De Deen is van nature een centrale verdediger, maar heeft inmiddels al een paar keer zijn opwachting gemaakt op het middenveld. Boskamp en Sneijder zagen de mandekker in balbezit echter alles fout doen.

FC Barcelona kroonde zich in het afgelopen seizoen nog voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar komt in de huidige jaargang een stuk minder voor de dag. Dat kan niet los worden gezien van het vertrek van Sergio Busquets. Xavi wilde de routinier niet voor niks nog een seizoen tot zijn beschikking hebben, maar diens voorkeur ging naar een oversteek naar de Verenigde Staten. Busquets is inmiddels al een tijdje vertrokken uit Barcelona, maar de club is er nog altijd niet in geslaagd een geschikte vervanger te vinden.

Xavi kiest inmiddels zelfs voor Christensen als controlerende middenvelder. Armoedig voor een club als FC Barcelona, vinden Boskamp en Sneijder. “Het begint met de controlerende middenvelder. Normaal als centrale verdediger heb je dat je die man inspeelt, maar dat kon je met hem niet doen”, vertelde Boskamp na afloop van Napoli - FC Barcelona (1-1) bij RTL7. “Het schijnt een aardige jongen te zijn die Christensen, maar als je nou ziet hoe hij stond…”, verzuchtte Boskamp, die vervolgens een aantal voor FC Barcelona en de Deen pijnlijke beelden liet zien. Passes over een paar meter die bij een tegenstander belandden, vragen om de bal tussen vier Napoli-spelers in. “Het is zijn positie niet. Daar erger je je kapot aan. Zo’n grote club…”

Boskamp kan het Christensen moeilijk kwalijk nemen. De analist weet ook wel dat de Deen niet op die positie hoort te spelen. Sneijder kan maar één reden bedenken waarom Xavi Christensen tóch daar posteert. “Om het middenveld in balans te houden met Gündogan en Frenkie ervoor, maar dan kijk je puur vanuit het verdedigende aspect. Wij zeiden ook tegen elkaar: waarom kan Frenkie niet op die positie of samen met Gündogan en dan gewoon die João Félix achter of rond Lewandowski. Hij (Xavi, red.) zal het toch op de een of andere manier niet aandurven met die twee, dus vandaar dat hij Christensen als een soort libero opstelt”, denkt Sneijder. FC Barcelona gaf in Napels weinig kansen weg, maar aan de bal was het veel te mager. Vanuit het middenveld was er met Christensen te weinig voetbal. “Ze slaan hem ook over, hè”, constateerde Sneijder nog.