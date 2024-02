Jan Joost van Gangelen kijkt vol walging naar Johan Cruijff ArenA: ‘Wat een onzin!’

De wedstrijd tussen Ajax en PSV wordt zaterdagavond (20.00 uur) in de Johan Cruijff ArenA gespeeld onder een dicht dak. Dat zorgt voor grote ergernis bij Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior.

Het is momenteel droog in Amsterdam Zuidoost, waar de Johan Cruijff ArenA staat, en er wordt de komende uren ook geen neerslag verwacht. ESPN blikt in het televisieprogramma De Eretribune vooruit naar de wedstrijd tussen Ajax en PSV en schakelt tijdens de uitzending live met Hans Kraay junior, die in de Johan Cruijff ArenA staat onder een gesloten dak.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of het dak gesloten blijft tijdens de wedstrijd. “Het dak blijft dicht. Ik weet niet waarom. Ik heb geen idee. Het dak is dicht en het dak blijft ook dicht”, reageert Kraay junior. Van Gangelen reageert vol ergernis in de studio van ESPN: “Wat een onzin!” Ook Kraay junior noemt het het besluit van Ajax om het dak van het stadion gesloten te houden ‘onzin’.