Joey Kooij fluit veel te vroeg voor de rust: 'Terwijl Go Ahead midden in een uitbraak zit!'

De eerste helft van de wedstrijd tussen Vitesse en Go Ahead Eagles kwam zondagmiddag op opvallende wijze ten einde. Scheidsrechter Joey Kooij floot zestien seconden voordat de blessuretijd voorbij was.

Kooij had vijf minuten opgeteld bij de eerste helft, omdat Joris Kramer (Go Ahead) en Marco van Ginkel (Vitesse) allebei behandeld moesten worden aan een hoofdblessure. Toen de klok 49 minuten en 44 seconden aanwees, en Go Ahead een veelbelovende counter leek te kunnen uitvoeren, floot Kooij af.

Het ongeloof was met name groot bij Go Ahead-spits Victor Edvardsen, die gelanceerd leek te worden vanaf het middenveld. Hij had eerder in de wedstrijd al gescoord en hoopte op weg te kunnen naar zijn tweede goal, maar Kooij besloot anders.

Commentator Martijn van Zijtveld reageerde verrast tijdens de uitzending van ESPN. “Vijftien seconden te vroeg fluit Kooij voor de rust, terwijl Go Ahead nog midden in een uitbraak zit.”