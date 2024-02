Derksen: 'Het zegt veel over de Eredivisie dat die club keurig in het linkerrijtje staat'

N.E.C. is bezig aan een uitstekend seizoen. Het elftal van trainer Rogier Meijer vindt zich momenteel in de Eredivisie terug op de zevende plaats en strijdt later deze maand om een plek in de finale van de KNVB Beker. Johan Derksen, N.E.C.-supporter, is blij dat de club het zo goed doet, maar volgens het gezicht van Vandaag Inside zegt het ook 'heel veel' over de huidige staat van het Nederlandse voetbal.

De ambities in Nijmegen liegen er niet om, maar leken na het afgelopen seizoen weer terug de ijskast in te moeten. N.E.C. kwam in de Eredivisie niet verder dan de twaalfde plaats. Pijnlijk voor de ploeg van Meijer was dat Vitesse, de eeuwige rivaal, zelfs nog twee plekken hoger eindigde. Dit seizoen is alles anders. Waar Vitesse afstevent op degradatie, lonkt voor N.E.C. deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De huidige zevende plaats mag er zijn.

Artikel gaat verder onder video

Maar Derksen lijkt er niet al teveel waarde aan te hechten. “Het zegt veel over de Eredivisie dat een club als N.E.C. keurig in het linkerrijtje staat”, zegt Derksen in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Laten we wel wezen: Sontje Hansen is een aardig spelertje. En het is mooi dat Boekhoorn Jasper Cillessen heeft kunnen terughalen. Maar het is natuurlijk geen groots elftal, eerder middelmatig.” In navolging van Lasse Schöne en Cillessen maakte ook Bram Nuytinck zijn rentree in de Goffert. De ervaren verdediger is onmisbaar in het elftal van Meijer, maar Derksen is niet onder de indruk. “Loopt altijd te dirigeren alsof hij de steunpilaar is. Maar komt in de achterhoede altijd meters tekort.”

“En die speelt daar nog steeds. Als je als spits dan nóg niet scoort, scoor je nooit”, aldus de Snor. Het Nijmeegse succes moet dan ook niet worden overdreven, stelt Derksen. “Hoe mooi het ook is wat N.E.C. laat zien, we zitten in Nederland natuurlijk wel naar de tweede garnituur te koekeloeren.” De Nijmegenaren namen vorige maand nog afscheid van hun smaakmaker Magnus Mattsson. Hij was in negentien Eredivisiewedstrijden dit seizoen goed voor elf doelpunten en vier assists. Mattson trok naar FC Kopenhagen, waarvoor hij dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finales van de Champions League op schitterende wijze zijn eerste doelpunt maakte.