Henderson gaf jonge Ajax-ploeggenoot op zijn donder na laat tegendoelpunt

Ajax liep zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NEC laat tegen puntverlies aan. Rober González bracht in de 94ste minuut de 2-2 eindstand op het scorebord, na een voorzet vanaf de rechterflank van Lasse Schöne. Marciano Vink vindt dat in de fout ging bij het doelpunt van González en veronderstelt dat de twintigjarige IJslander meteen erna op zijn donder kreeg van teamgenoot .

Vink analyseert de late gelijkmaker van NEC zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. De oud-voetballer stipt aan hoe Hlynsson bij een ingooi halverwege de helft van Ajax in eerste instantie bij Schöne stond. Nadat de bal in het spel werd gebracht, liep Hlynsson vooruit, waardoor Schöne uit zijn rug kon weglopen en uiteindelijk de beslissende voorzet voor de 2-2 kon geven.

“Hlynsson is degene die hier de fout maakt”, is Vink hard over de jonge middenvelder van Ajax. “Hij loopt bij een ingooi mee met Schöne. Kijk eens naar de klok: die staat op minuut 94. Hlynsson wijst vervolgens naar iemand: pak jij Schöne op. Maar wie dekt Hlynsson zelf op dit moment? Hij laat Schöne dus eigenlijk weglopen, waarna de voorzet wordt gegeven en bal binnenvalt.”

Presentator Milan van Dongen wijst vervolgens op het onderonsje tussen Hlynsson en Henderson meteen na het doelpunt. Vink: “Henderson heeft hem erop gewezen. Ik kan niet liplezen, maar ik neem aan dat Henderson heeft gezegd: vriend, het is de 94ste minuut. Wat ben je aan doen?”, vervolgt de analist. “Hlynsson ging druk naar voren zetten, maar dat deed Henderson zelf ook. Hlynsson moest gewoon bij Schöne blijven, want dan kon Schöne de voorzet niet geven. Dan kreeg Schöne waarschijnlijk de bal niet eens mee en was er niets aan de hand. Het is een kwestie van onachtzaamheid en laksheid.”

Ajax 2-2 NEC — February 18, 2024

Het onderonsje tussen Hlynsson en Henderson na de 2-2 van NEC.