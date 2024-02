Henderson ziet twee toptalenten bij Ajax: 'Ze hebben enorme potentie'

is zeer te spreken over zijn collega’s op het middenveld bij Ajax. De kersvers Ajacied maakte afgelopen weekend, in de wedstrijd tegen PSV (1-1), zijn debuut bij de Amsterdammers. De Engelsman is tevreden over zijn ploeggenoten, sprak hij op de persconferentie na afloop van het duel.

Henderson is lovend over Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. “Dat zijn heel goede spelers. Ze hebben een goede oriëntatie en spelintelligentie. Ze creëren ruimte, spelen tussen de linies. Ze zijn nog zo jong, maar het team heeft veel jonge spelers met enorme potentie. Ze kunnen met de juiste mentaliteit en werklust heel goed worden”, zegt de ervaren middenvelder.

“Er zit zoveel talent in dit team, zoveel goede spelers. Hopelijk kan ik met mijn ervaring een bijdrage leveren aan het team”, zegt Henderson nog meer. De 33-jarige controleur speelde afgelopen wedstrijd negentig minuten tegen PSV. Ibrahim Afellay ging tijdens Studio Voetbal in op het debuut van Henderson en kwam met een opvallende benaming.

In de winterse transferperiode wist Ajax een slag te slaan door Henderson naar de club te halen. De Engelsman heeft het goed naar zijn zin in zijn eerste weken in de Johan Cruijff ArenA. “Ik heb een heel warm welkom gekregen. Het voelt alsof ik hier al langer speel”, vertelt hij tijdens het persmoment van zaterdagavond.