Jordan Teze maakt politiek statement na zijn doelpunt, maar niemand spreekt erover

heeft na zijn doelpunt tegen FC Volendam aandacht gevraagd voor het geweld van rebellen in Oost-Congo. De verdediger van PSV hield zijn linkerhand voor zijn mond en de rechter als een pistool tegen zijn slaap, zoals de selectie van Congo deze maand zelf ook deed tijdens de Afrika Cup.

In het grondstofrijke gebied in Oost-Congo is het geweld de afgelopen maanden opgelaaid. Er zijn al ruim zeven miljoen mensen gevlucht voor het geweld tussen het leger en de rebellen van groepering M23. Het is het hoogste aantal ontheemden ooit gemeten en daarmee ook een van de grootste humanitaire crises ter wereld, meldt de VN-Organisatie voor Migratie (IOM). Alleen al afgelopen week sloegen volgens Save the Children 150.000 mensen op de vlucht, onder wie 78.000 kinderen. Op grote schaal worden mensen verminkt, verkracht, vermoord of zonder reden vastgezet onder onmenselijke omstandigheden.

De internationals van Congo vroegen voorafgaand aan de halve finale van de Afrika Cup (1-0 nederlaag) al aandacht voor de situatie en Teze deed zondag hetzelfde in Volendam. De verdediger heeft Congolese roots en plaatst na de wedstrijd een bericht op Instagram 'voor de mensen van 243', de landcode van Congo. Hij citeert een Bijbelvers en benadrukt dat God de bevolking niet aan haar lot zal overlaten.

© ESPN

Opvallend genoeg heeft het statement van Teze maar weinig aandacht gekregen in de pers. "Typisch dat Jordan Teze na zijn doelpunt een statement maakt tegen het vergeten geweld in Congo waarbij mensen massaal op de vlucht zijn en duizenden vermoord worden, en dat de media dat niet de moeite vinden om iets over te zeggen", schrijft een gebruiker op X bijvoorbeeld.