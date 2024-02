Journalisten van De Telegraaf krijgen boze reacties na column van Driessen: 'Ik was in de sportschool...'

Valentijn Driessen staat nog altijd achter zijn oordeel over het debuut van bij Ajax. Na de wedstrijd tegen PSV (1-1) schreef Driessen een vernietigende column, waarin hij geen goed woord over had voor het spel van Henderson. Veel supporters van Ajax ergerden zich aan de column, zo hebben andere journalisten van De Telegraaf gemerkt.

In de podcast Kick-Off werd de column van Driessen besproken. Presentator Pim Sedee kreeg dit weekend de nodige berichten van boze Ajacieden met het verzoek om Driessen ‘aan te pakken’. Ook Ajax-watcher Mike Verweij werd in zijn privéleven aangesproken op de uitlatingen van Driessen.

Driessen is niet onder de indruk van de verzoeken die Sedee kreeg om hem ‘aan te pakken’. “Had die Henderson PSV maar eens aangepakt. Hij deed bijna niks. ‘Wat voor gekkigheid is dit’, dacht ik. Ik ben wel zwaar teleurgesteld. Iedereen staat te juichen en de media lopen de polonaise, waar komt dat vandaan?”, vraagt Driessen zich af.

Verweij is ‘iets positiever’ over het debuut van Henderson. “Ik was vanochtend in de sportschool, waar mensen op me af kwamen met het verzoek om Valentijn aan te pakken. Dat is niet helemaal onze taak, want iedereen heeft zijn mening. Ik zal de Amsterdamse termen niet herhalen, maar er werden wel wat opmerkingen gemaakt over het negatieve karakter van die column. Valentijn zit niet op sociale media, ik wel, dus daar heb ik ook veel opmerkingen ontvangen.”

© Imago

“Ik wil wel even vragen: wat zou jij hebben geschreven als Henderson vanaf het eerste moment gigantisch veel risico in zijn passing had gelegd en drie minuten voor tijd de 2-1 had ingeleid?”, vraagt Verweij aan Driessen. “Het is toch wel logisch dat je even de kat uit boom kijkt bij je debuut?” Driessen antwoordt: “Dat verwacht ik niet van een Engels international die op handen wordt gedragen door zijn medespelers. Je moet bij Ajax gewoon veel meer leveren aan de bal. Van dit soort types lopen er veel meer rond.”

“Dan kun je net zo goed Dirk Proper halen bij N.E.C.”, stelt de chef voetbal voor. “Die praat ook veel op het veld en geeft ook alle balletjes op vijf meter aan zijn medespelers. Het totaalplaatje van Henderson kost vijftien miljoen euro. Dat hoef je niet uit te geven voor zo’n type. Ajax heeft behoefte aan kwaliteit aan de bal en voetbal. Ik vind dat Ajax de lat veel hoger moet leggen dan Henderson. Ik vind Proper en Pröpper (Robin Pröpper, red.) al veel beter.”

Verweij vindt dat Henderson in ieder geval de kans moet krijgen om te laten zien wart hij kan. “Deze man had op 28 december zijn laatste wedstrijd gespeeld en was nog niet zo heel lang in Amsterdam”, weet de clubwatcher. “Ik ben het eens met Valentijn dat het debuut niet heel indrukwekkend was, maar het was wel zo dat PSV veel minder kansen kreeg dan veel andere tegenstanders van Ajax in de afgelopen weken. Tegen sc Heerenveen, weer een heel ander type wedstrijd, zal blijken hoe goed Henderson is.”