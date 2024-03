Paul Pogba komt op Instagram met eerste reactie op megaschorsing

heeft door middel van een Instagrampost gereageerd op de vierjarige schorsing die hij donderdagmiddag kreeg opgelegd door de openbaar aanklager in Italië. De Franse middenvelder is zeer emotioneel en gaat in beroep tegen de uitspraak.

“Ik ben vandaag op de hoogte gebracht van de beslissing en ik ben van mening dat het vonnis onjuist is”, opent Pogba zijn statement. “Ik ben verdrietig, geschokt en diepbedroefd dat alles wat ik in mijn professionele spelerscarrière heb opgebouwd, van mij is weggenomen. Ik heb nooit willens en wetens supplementen gebruikt die in strijd zijn met de antidopingregels”, vervolgt de middenvelder van Juventus.

“Als professionele atleet zou ik nooit iets doen om mijn prestaties te verbeteren door verboden middelen te gebruiken. Ik heb nooit medeatleten en supporters van de teams waarvoor of tegen wie ik heb gespeeld, geminacht of bedrogen”, schrijft Pogba, die vervolgens mededeelt dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak van het CAF (Court of Arbitration for Sport).

Het was in december vorig jaar al bekend dat het antidopingparket de dertigjarige voetballer voor een maximale periode van vier jaar wilde schorsen. Dit verzoek is donderdag officieel ingewilligd. In het bloed van Pogba werd DHEA gevonden. Dit is een middel dat testosteronproductie bevordert. Mocht de schorsing blijven staan, is het nog maar de vraag of de dertigjarige Pogba ooit zal terugkeren als profvoetballer.