Paul Pogba krijgt gigantische straf voor dopinggebruik en ziet carrière in groot gevaar komen

Dramatisch nieuws voor . De openbaar aanklager in Italië heeft de Franse middenvelder voor liefst vier jaar geschorst, zo melden diverse Italiaanse media donderdagmiddag. Pogba krijgt de maximale straf nadat hij op 20 augustus 2023, na de wedstrijd tegen Udinese (0-3), een positieve dopingtest aflegde.

Het was in december vorig jaar al bekend dat het antidopingparket de dertigjarige voetballer voor een maximale periode van vier jaar wilde schorsen. Dit verzoek is donderdag officieel ingewilligd. In het bloed van Pogba werd DHEA gevonden. Dit is een middel dat testosteronproductie bevordert.

De Fransman brak in zijn jongere jaren als veelbelovend talent door bij Juventus, waar hij ruim vier seizoenen van grote waarde was. Hij verdiende een stap naar Manchester United. In Engeland kon hij, mede wegens fysieke mankementen, zijn kwaliteiten echter nooit optimaal laten zien. Dit resulteerde in een transfervrije terugkeer naar Juventus in 2022.

Ook die terugkeer heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Pogba liep in 2022 een zware knieblessure op, waardoor hij maandenlang uit de roulatie was. Dit seizoen speelde de middenvelder slechts twee duels. De uitwedstrijd tegen Empoli (0-2 winst) is mogelijk zijn laatste optreden als profvoetballer.