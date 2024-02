Kanye West maakt bij nieuw album opvallend gebruik van voetbalsupporters

Het is wellicht een opvallende combinatie: fanatieke Internazionale-supporters en Kanye West. Hoe valt dat te rijmen? Nou, de zware jongens van de Curva Nord (harde kern van Inter Milaan) zijn te horen op het nieuwe album van Kanye West. Op twee nummers van de Amerikaanse rapper zijn de achtergrondvocals van de Curva Nord te horen.

Ye heeft de harde kern van de Serie A-club gevraagd om bij twee nummers op de achtergrond te zingen. Voor de nummers ‘Carnival’ en ‘Stars’ waren de fanatieke supporters bijeengekomen voor het inzingen van de achtergrondgeluiden. Een voetballiefhebber is de artiest sowieso, want in oktober was hij nog bij de wedstrijd Genoa versus AC Milan.

Artikel gaat verder onder video

De derby van Milaan, AC Milan – Inter Milan, is er altijd één waar de supporters zich van beide kanten laten gelden. Als de rood-zwarte ploeg thuisspeelt, zijn de fanatieke supporters altijd op de Curva Sud te vinden. Bij de andere club uit Milaan staan ze dus aan de noordkant. De beelden van de opnames met de Curva Nord zijn hieronder te vinden. Vanaf 0:15 zijn de stemmen van de mannen in de zwarte jassen te horen in het nummer.