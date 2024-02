Karim El Ahmadi noemt naast Kaplan nóg een lichtpuntje bij Ajax

Ajax beleefde zondag op bezoek bij AZ weliswaar opnieuw een pijnlijke middag, maar er zijn desondanks ook wat lichtpuntjes te benoemen. Zo maakte Ahmetcan Kaplan bij zijn debuut een prima indruk en kon ook de invalbeurt van Sivert Mannsverk kon Karim El Ahmadi bekoren. De Noorse middenvelder maakte in Alkmaar pas voor de derde keer zijn opwachting bij Ajax.

De Amsterdammers telden afgelopen zomer zes miljoen euro neer voor Mannsverk, die op de slotdag van de transferwindow zijn entree maakte in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder verscheen twee weken later in de uitwedstrijd tegen FC Twente voor het eerst aan de aftrap, maar zakte evenals zijn ploeggenoten door het ijs en keerde na de pauze niet terug binnen de lijnen. Mannsverk liep anderhalve week later een blessure op die hem lang aan de kant zou houden. Hij maakte afgelopen donderdag uitgerekend in zijn thuisland zijn rentree in de hoofdmacht en verscheen ook tegen AZ als invaller binnen de lijnen.

Hoewel hij pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd zijn opwachting maakte, liet hij een goede indruk achter op El Ahmadi. “Bij Mannsverk zag ik in de minuten die hij inviel wel een speler die vaker op die positie heeft gespeeld en ook wel een beetje controle houdt”, zei de voormalig voetballer van onder meer FC Twente en Feyenoord zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. Ajax-trainer John van ’t Schip stuurde zijn elftal in een 5-4-1-systeem de wei in en koos op het middenveld voor Branco van den Boomen en Benjamin Tahirović, maar beiden konden in die rol niet echt bekoren. Kenneth Perez was kritisch op de middenvelders, El Ahmadi denkt dat Van den Boomen op een andere positie beter tot zijn recht komt. “Hij is misschien wel een hele goede speler als hij iets meer naar voren staat, maar echt gewoon daar voor de verdediging blijven staan…”

Van ’t Schip verkondigde na afloop van het duel met AZ dat hij Ajax misschien nog wel vaker in een 5-4-1 formatie zal laten aantreden. Dat biedt mogelijkheden voor Mannsverk. De middenvelder speelde tot afgelopen zomer voor Molde FK en dat trad onder trainer Erling Moe aan in een 3-5-2-formatie, met voor Mannsverk een rol als meest controlerende middenvelder.