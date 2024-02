Boulahrouz is genadeloos voor Ajax-speler: ‘Zet hem op de tribune, je hebt helemaal niks aan hem’

Het heeft Khalid Boulahrouz enorm gestoord dat Jorrel Hato zondag als linksback werd gebruikt bij Ajax in de competitiewedstrijd tegen NEC (2-2). De analist vindt het onterecht dat het zeventienjarige toptalent centraal achterin plaats moest maken.

Trainer John van ’t Schip koos tegen NEC voor Devyne Rensch en Josip Sutalo als centrumverdedigers. Laatstgenoemde, afgelopen zomer voor ongeveer 20,5 miljoen euro door Ajax overgenomen van Dinamo Zagreb, maakte opnieuw een slechte indruk op Boulahrouz. “Je hebt Sutalo. Die is voor twintig miljoen gehaald. Nou, die staat daar te voetballen… Het is echt ongelooflijk dat hij nog speelt”, windt de oud-verdediger van onder meer Chelsea en Feyenoord zich maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport op over de Kroatisch international.

Boulahrouz kent geen medelijden met Sutalo en pleit voor een harde maatregel: “Ik zou hem er per direct uithalen en op de bank of de tribune zetten, want je hebt er helemaal niks aan. En het gaat ten koste van Hato, want die moet dan linksback spelen. Dat vindt Hato niet lekker”, weet Boulahrouz, die voor twee positie centraal achterin een duidelijke tip heeft voor Van ’t Schip: “Ik zou lekker met Rensch en Hato gaan spelen. Die weten wél wat het Ajax-spelletje inhoudt.”