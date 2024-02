Koeman: 'Ik had het erover met Southgate: bizar moeilijke keuze bij Oranje'

Ronald Koeman staat voor zware dilemma’s bij het samenstellen van de EK-selectie van het Nederlands elftal. Met name centraal achterin is sprake van een luxeprobleem en zullen moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Sven Botman, Jurriën Timber, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven en Jorrel Hato: allemaal zullen ze hopen op een plek als centrale verdediger in de EK-selectie. Koeman weet dat hij niet iedereen blij kan maken.

“Je hebt als trainer een beetje een plaatje in je hoofd van wat je groep is”, legt hij zondagochtend uit bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “En op een aantal posities is heel veel concurrentie. Als je kijkt - en daar had ik het met Gareth Southgate gisteren (ze waren allebei in de Johan Cruijff ArenA voor het duel tussen Ajax en PSV, red.) nog over - hoeveel top centrale verdedigers we hebben in Nederland… Dat is ongelofelijk. Daar zijn hele moeilijke keuzes in te maken.”

Presentatrice Fresia Cousiño Arias spreekt van ‘bizar moeilijke keuzes’. “Dat klopt”, beaamt Koeman. “Je vertelt liever een jonge speler dat hij zijn debuut gaat maken dan dat je een van deze spelers moet teleurstellen en zeggen dat hij uiteindelijk niet bij de EK-groep zal zitten.”

Hoeveel centrale verdedigers Koeman nodig heeft, zal ook afhangen van het spelsysteem. Wil hij met twee of drie centrumverdedigers spelen? “5-3-2 en 4-3-3 kan beide. Ik pin me er niet op vast dat het vier of drie of vijf moet zijn. In het hedendaagse voetbal wordt geëist dat je meerdere systemen kan spelen. Het systeem dat we spelen kan best wijzigen van de ene op de andere wedstrijd.”