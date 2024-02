Van Boekel en Higler de gebeten hond in Duitsland: 'Iedereen heeft het kunnen zien!'

De Nederlandse videoscheidsrechters Pol van Boekel en Dennis Higler moeten het ontgelden in Duitsland. Het duo oordeelde dinsdagavond dat een vroege treffer van namens RB Leipzig, in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid, afgekeurd diende te worden. Marco Rose, de trainer van de club van Xavi Simons, is het daar hartgrondig mee oneens.

De Sloveense spits Sesko dacht RB Leipzig al na twee minuten spelen op een 1-0 voorsprong te schieten tegen de Spaanse grootmacht. Zijn teamgenoot Benjamin Henrichs stond op het moment dat de aanvaller binnenkopte echter buitenspel en deelde een licht duwtje uit aan Real Madrid-keeper Andriy Lunin, waardoor de als VAR dienstdoende Nederlanders oordeelden dat er een streep kon door het doelpunt.

Rose was het daar niet mee eens: "Het doelpunt had moeten tellen", wordt de trainer geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Als dat doelpunt geteld had, was de wedstrijd wellicht anders verlopen", vervolgt Rose. "Ik wil er geen debat over openen, maar het is duidelijk dat de scheidsrechter een fout heeft gemaakt. Iedereen heeft dat kunnen zien."

Waar Leipzig de voorsprong dus niet kreeg, pakten de bezoekers die in de tweede alsnog. Brahim Díaz, die speelde bij absentie van de geblesseerde Jude Bellingham, schoot fraai binnen na een slalom tussen drie tegenstanders door. Leipzig ging in de achtervolging, maar onder meer Simons slaagde er niet in om Lunin te passeren, waardoor de Duitsers over drie weken een kleine nederlaag moeten zien goed te maken in het Bernabéu in Madrid. "We hebben nog steeds een goede kans om door te gaan naar de kwartfinales. We zullen ons laten zien in de return in Madrid", kondigt Rose alvast aan.