Wijffels vreest vervelend scenario voor Feyenoord: 'Er blijft echt helemaal niets over'

Wat is er met aan de hand? De Mexicaan scoorde voor winterstop aan de lopende band bij Feyenoord, maar worstelt inmiddels al weken met zijn vorm. Maarten Wijffels weet niet wat hij ziet en vraagt zich af of men in Rotterdam inmiddels al rekening moet gaan houden met een ‘Nicolai Jørgensen-scenario’.

Feyenoord haalde Giménez in de zomer van 2022 naar Rotterdam. Na een stroeve eerste helft van het seizoen speelde hij zich na het Wereldkampioenschap in Qatar en de winterstop in de basis van trainer Arne Slot. Giménez maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen al een goede indruk en deed er in de eerste maanden van de huidige jaargang een paar schepjes bovenop. Hij scoorde aan de lopende band en sloot de eerste seizoenshelft al met achttien competitietreffers.

Artikel gaat verder onder video

Na de winterstop staat de teller vooralsnog echter op één doelpunt, gemaakt in de eerste wedstrijd tegen N.E.C. Giménez wist vervolgens niet te scoren tegen Vitesse, miste een strafschop tegen FC Twente en kwam zondagmiddag ook op bezoek bij AZ niet uit de verf. “Bij Feyenoord zijn een paar spelers wel echt aantoonbaar minder. De spits is wel duidelijk, die raakt echt helemaal niks meer”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “En dan zal het misschien best zo zijn dat hij weer eens een doelpunt gaat maken, maar je moet je toch misschien afvragen… Zullen we het benoemen? Het is misschien riskant, maar een beetje een Jørgensen-verhaal?”

Feyenoord telde in de zomer van 2016 3,5 miljoen euro neer voor Jørgensen. Een koopje, bleek al na een paar maanden. De Deen besloot het seizoen 2016/2017, waarin Feyenoord zich voor het eerst sinds 1999 weer kampioen van Nederland mocht noemen, op 25 doelpunten en zestien assists in 42 wedstrijden in alle competities (Eredivisie, Europa League, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal). De Rotterdammers konden hun spits vervolgens voor een hoog bedrag verkopen aan Newcastle United, maar hielden hem in De Kuip. Jørgensen haalde echter bij lange na niet meer het niveau van zijn eerste seizoen. Hij trok in de zomer van 2021 uiteindelijk transfervrij de deur achter zich dicht.

Etienne Verhoeff vindt het nog ‘iets te vroeg’ om dat scenario uit de kast te halen, maar volgens Wijffels moet Feyenoord zich wel serieus zorgen gaan maken. “Er blijft echt helemaal niets over. Als je ziet hoe hij na zijn wissel erbij zit, daar zit echt een zielig hoopje mens. Het kan natuurlijk dat je weer eens lekker een bal raakt en dan ben je misschien vertrokken, maar tóch. Spelers gaan ook naar jou kijken van ‘kom op vriend, het mag wel iets meer’. Het verval is echt wel heel groot.” Giménez werd nog niet zo lang geleden nog gelinkt aan een overstap naar de Europese top. De Mexicaanse legende Hugo Sánchez adviseerde zijn landgenoot zelfs om zo snel te verkassen naar een topcompetitie. “Nou, daar lijkt mij momenteel geen sprake van”, aldus Wijffels.