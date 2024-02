'Interessante' en 'belangrijke' speler voor Oranje: 'Maar bij hem moet je wel acht slagen om de arm houden'

is en blijft een ‘interessante’ en ‘belangrijke speler’ voor het Nederlands elftal. Dat benadrukte Ronald Koeman zondagmorgen in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN en daar sluit Maarten Wijffels zich bij aan. De verslaggever van het Algemeen Dagblad ziet de laatste weken een positieve ontwikkeling bij Memphis, al blijft het bij de aanvaller van Atlético Madrid wel de vraag of hij fit blijft.

Memphis verruilde FC Barcelona vorig jaar voor Atlético en hoewel hij in 27 wedstrijden voor de club uit Madrid elf keer trefzeker was, is er nog geen sprake van een succesverhaal. Dat heeft vooral te maken met de fitheid van de Oranje-international. Memphis worstelde als speler van FC Barcelona al met zijn lichaam en dat is er in Madrid niet minder op geworden. Zo miste hij dit seizoen al twaalf wedstrijden vanwege spierblessures. De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United is inmiddels alweer even fit en komt, gelukkig voor Oranje en Koeman, ‘gewoon’ in de plannen voor van Atlético-trainer Diego Simeone.

Memphis verscheen afgelopen woensdag in de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano nog aan de aftrap en maakte daarin zijn vierde competitietreffer van het seizoen. Een aantal dagen eerder was hij ook al trefzeker tegen Valencia. “We nemen deze podcast nu op, maar Memphis speelt zondagavond nog tegen Real Madrid”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het AD. “Laten we hopen dat als hij mag invallen, dat hij geen blessure oploopt.” Memphis verscheen inderdaad als invaller een half uur voor tijd binnen de lijnen en verzorgde de assist voor de late gelijkmaker van Marcos Llorente. Dat betekent dat de Nederlander inmiddels al drie opeenvolgende wedstrijden betrokken is bij een doelpunt.

Dat bevestigt wat Wijffels de laatste weken ziet bij Memphis. “Wat we tot nu toe zien de laatste weken is dat hij ook wedstrijden gaat spelen, gaat scoren en zelfs negentig minuten maakt. Het is allemaal nog heel vroeg, je moet bij hem inmiddels acht slagen om de arm houden want voor een langere periode fit is hij nog steeds niet geweest de afgelopen twee jaar. Maar er lijkt nu wel wat ontwikkeling in te zitten en dan blijft het, zoals Koeman zondagochtend op ESPN ook zei, een hele interessante en belangrijke speler voor Oranje.”

Samen met Brobbey in Oranje?

De bondscoach ziet Memphis wel samenspelen met Brian Brobbey. De Ajacied wordt steeds vaker naar voren geschoven als spits van het Nederlands elftal. “Maar Koeman zei er wel bij, en dat vind ik goed om in je hoofd te houden: dan ziet hij het zo voor zich dat Memphis aan de linkerkant kan spelen, in een soort vrije rol en dan naar binnenkomend. Dan wordt hij een van de nummers tien achter één diepe spits en de diepe spits kan Brobbey dan zijn”, zegt Wijffels. “Hij ziet het niet voor zich dat Brobbey als twee spitsen voorin gaan spelen en dan de rest erachter.”