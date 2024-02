Uitgerekend Sterling doet oude club Manchester City pijn in achtervolging op Liverpool en Arsenal

Manchester City heeft in de Engelse titelstrijd dure punten laten liggen in het thuisduel met Chelsea. Uitgerekend voormalig City-aanvaller leek zijn oude club zaterdagavond een nederlaag in het eigen Etihad Stadium te gaan bezorgen, maar door een late gelijkmaker van Rodri deelden beide ploegen alsnog de punten: 1-1.

Met Nathan Aké in de basis hoopte titelhouder Manchester City in het spoor van Liverpool en Arsenal te blijven tegen het kwakkelende Chelsea, dat bezig is aan een teleurstellend seizoen en als nummer twaalf van de Premier League afreisde naar Manchester. Liverpool won eerder op de zaterdag, mede door een treffer van Cody Gakpo, met 1-4 bij het Brentford van doelman Mark Flekken. Later op de dag had Arsenal geen kind aan laagvlieger Burnley, dat met 0-5 opzij werd gezet.

Vlak voor rust brak Sterling de ban in het Etihad Stadium, waar hij tussen 2015 en 2022 onder contract stond en onder meer vier Engelse landstitels mocht vieren. De linksbuiten werd na een scherpe counter aangespeeld door Nicolas Jackson, kapte voormalig ploeggenoot Kyle Walker vervolgens uit en passeerde doelman Ederson in de verre hoek: 0-1. City ging in het tweede bedrijf op zoek naar de gelijkmaker, maar spits Erling Haaland had het vizier niet helemaal op scherp staan. Tien minuten voor tijd was het de Spaanse middenvelder Rodri die de trekker wél overhaalde: zijn schot verdween via een Chelsea-been achter doelman Djordje Petrovic: 1-1.

Door het gelijkspel laat Manchester City dit weekend na gelijke tred te houden met de directe concurrentie. Koploper Liverpool heeft nu vier punten meer, Arsenal staat met twee punten voorsprong op de tweede plaats, al hebben beide clubs wel een wedstrijd meer gespeeld dan de titelverdediger. Chelsea had bij een overwinning kunnen stijgen naar de achtste plaats, maar door de puntendeling vindt de ploeg van trainer Mauricio Pochettino zich nu terug op plek tien.