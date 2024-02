Manchester United en Ten Hag kennen nú al hun mogelijke tegenstander in kwartfinale FA Cup

Manchester United moet weliswaar nog beginnen aan het uitduel met Nottingham Forest in de achtste finales van de FA Cup, maar de formatie van coach Erik ten Hag weet nú al wie de mogelijke tegenstander is in de volgende ronde. De huidige nummer zes van de Premier League neemt het bij een overwinning woensdagavond in de kwartfinale op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Liverpool en Southampton.

Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Manchester United en de FA Cup is de enige prijs die zijn spelers en hij nog kunnen winnen. De gevallen grootmacht eindigde in de Champions League onderaan in een groep met Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray, werd al voortijdig uit de League Cup geknikkerd en heeft in de competitie een achterstand van 16 punten op koploper Liverpool. Manchester United bezet in de Premier League momenteel de zesde plaats en moet dus nog alle zeilen bijzetten om een Champions League-plaats in handen te krijgen.

De ploeg van Ten Hag hoopt zich woensdagavond in elk geval ten koste van Nottingham Forest te verzekeren van een plek in de volgende ronde van de FA Cup. Nottingham Forest is weliswaar de huidige nummer zeventien van Engeland, maar Manchester United is gewaarschuwd. Ten Hag en zijn manschappen gingen op 30 december nog onderuit op het veld waar ze woensdagavond zullen gaan strijden om een ticket voor de kwartfinales van het prestigieuze bekertoernooi. Bij een overwinning nemen ze het volgende maand dus op tegen de winnaar van Liverpool - Southampton. Die wedstrijd wordt eveneens woensdagavond gespeeld (aftrap om 21.00 uur, Manchester United begint om 20.45 uur).

Manchester City plaatste zich dinsdagavond al voor de kwartfinales. De formatie van coach Josep Guardiola was met 2-6 te sterk voor Luton Town. Erling Haaland nam liefst vijf van de zes treffers voor zijn rekening. Hij scoorde vier keer op aangeven van Kevin de Bruyne. Manchester City neemt het in de volgende ronde op tegen Newcastle United, dat dinsdagavond na strafschoppen afrekende met Blackburn Rovers. Chelsea moet zich ten koste van Leeds United zien te plaatsen voor de kwartfinales. Daarin wacht mogelijk een ontmoeting met Leicester City.

Loting kwartfinales FA Cup:

Wolves/Brighton - Coventry City

Nottingham Forest/Manchester United - Liverpool/Southampton

Chelsea/Leeds United - Leicester City

Manchester City - Newcastle United