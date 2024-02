Marco van Basten is live op televisie héél duidelijk over terugkeer als trainer naar FC Barcelona

Marco van Basten werd in de afgelopen week in verband gebracht met een trainersklus bij FC Barcelona, maar de oud-voetballer ziet dat niet zitten. Marca bracht de analist van Ziggo in verband met een rol als assistent van Frank Rijkaard, die volgens de krant in beeld zou zijn om Xavi op te volgen als nieuwe trainer van FC Barcelona.

Het Spaanse Marca wist woensdag te melden dat Rijkaard, die al eerder hoofdtrainer was van de Catalanen, in beeld zou zijn als opvolger van Xavi. Uitgerekend Van Basten zou zijn assistent moeten worden, maar de analist heeft zondagmiddag de deur voor een overstap naar Camp Nou al dichtgegooid: "Nee, zeker niet", reageert Van Basten op de vraag van presentator Bas van Veenendaal of hij te porren zou zijn voor een trainersklus bij FC Barcelona.

"Ik heb het gelezen en gehoord. Ik moet daar wel om lachen, maar ik moet er ook niet aan denken", geeft Van Basten aan over een eventuele functie als assistent bij Barça. Het is maar de vraag in hoeverre de geruchten uit de Spaanse media serieus zijn, maar dat Van Basten aan de slag gaat bij de Catalanen, is door de analist van Ziggo Sport in ieder geval uitgesloten.