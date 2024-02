Marco van Basten zag Ajax in minuut 65 zwaar benadeeld worden tegen SC Heerenveen

Marco van Basten vindt dat SC Heerenveen-middenvelder een directe rode kaart had moeten krijgen in de wedstrijd tegen Ajax. De Noorse voetballer hield langdurig vast, terwijl de weg richting de goal open lag voor de aanvaller van Ajax. Danny Makkelie besloot de negentienjarige voetballer een gele kaart te geven.

In de uitzending van Rondo op Ziggo Sport worden de beelden van het vasthouden van Braude bij Brobbey getoond, waarna Van Basten zich hardop afvraagt waarom scheidsrechter Makkelie de speler van sc Heerenveen besloot een gele kaart te geven aan de Noor: "Dit is toch een rode kaart? Dit heeft niets met voetbal te maken", is de analist van mening, die niet begreep dat de VAR van dienst besloot om het moment links te laten liggen.

Artikel gaat verder onder video

"Hij doet niets om een bal te spelen" voegt de analist van Ziggo toe. "Dit is je niet met voetballen bezighouden, dit is een rode kaart. Puur bewust ook nog", zegt Van Basten. Brobbey had alleen Sven van Beek nog naast zich op het moment dat Braude de spits van Ajax vasthield. De weg richting de goal van Mickey van der Hart lag open, want Van Beek had een achterstand ten opzichte van de Ajacied. Braude greep voor sc Heerenveen, net op het juiste moment, onreglementair in.