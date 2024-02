Massale ergernis aan één speler bij AZ tegen Feyenoord: 'Doe normaal, wat een heethoofd!'

liet zichzelf zondag in de openingsfase van het duel tussen AZ en Feyenoord flink gelden, wat de middenvelder van de Alkmaarders al snel op een gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie kwam te staan. Voetbalsupporters op sociale media ergeren zich aan de houding van de oud-Feyenoorder, die volgens fans een uitermate 'opgefokte' indruk maakt in het AFAS Stadion.

"Clasie, wat een heethoofd", schrijft een supporter op sociale media, nadat Clasie zich in de openingsfase flink liet gelden richting Feyenoord. De middenvelder zette met een behoorlijke overtreding de toon, wat resulteerde in de nodige overtredingen van de AZ'ers. Binnen zeven minuten had de ploeg van Maarten Martens al vijf overtredingen gemaakt tegen de Rotterdamse formatie van Arne Slot. De manier waarop Clasie voor de dag komt zorgt voornamelijk voor ergernis: "Clasie is echt op oorlogspad", valt een supporter op.

Ook Mario Been viel op dat Clasie de mouwen aan het opstropen was in de openingsfase tegen Feyenoord: "Clasie zette de toon op een gegeven moment. Hij was er helemaal klaar mee", constateerde de analist van ESPN in de rust van het duel tussen de twee ploegen uit de Eredivisie.