'Mbappé eist astronomisch salaris en tekengeld bij nieuwe club'

heeft een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en is daardoor dagelijks onderwerp van gesprek in de sportpers. Een transfervrij vertrek lijkt aanstaande, maar de geïnteresseerde clubs zullen desondanks heel diep in de buidel moeten tasten.

Volgens Cadena SER heeft Mbappé drie financiële eisen, als hij ergens anders aan de slag gaat. Allereerst wil hij een bruto jaarsalaris van vijftig miljoen euro, waarmee hij een van de bestbetaalde voetballers ter wereld wordt. Bovendien verlangt hij een gigantisch bedrag aan tekengeld: 120 miljoen euro. De facto zal een club dus wel degelijk een ‘transfersom’ moeten betalen voor Mbappé, in de vorm van tekengeld. Bij transfervrije spelers ligt het tekengeld in de regel hoger dan bij spelers die aangekocht worden van een andere club.

De derde eis van Mbappé is dat hij wordt gecompenseerd voor zijn portretrecht. Dat moet in de vorm van een financiële bonus gebeuren, schrijft Cadena SER. Eerder deze week meldde Cadena COPE dat Real Madrid, de club die het meest nadrukkelijk met de spits in verband wordt gebracht, bereid is om Mbappé voor zestig procent eigenaar te laten blijven van zijn portretrecht. Dat was een obstakel bij onderhandelingen in het verleden tussen Real Madrid en Mbappé. Portretrechten kunnen jaarlijks tientallen miljoenen euro's opleveren en Real Madrid zou dus bereid zijn om zestig procent daarvan af te staan aan de Fransman.

Voor zover PSG weet, heeft Mbappé nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst. In Spanje verheugt men zich echter al op zijn komst. Niet alleen Real Madrid, maar ook Barcelona heeft interesse. Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, acht de kans groot dat Mbappé naar zijn competitie komt. "Een paar weken geleden zei ik dat de kans vijftig procent was. Nu is de kans hoger. Ik denk 55 à 60 procent. Iedere dag dat Mbappé zijn contract niet verlengt, neemt de kans toe”, zegt hij tegen transferjournalist Fabrizio Romano.