Michiel Kramer is niet te spreken over scheidsrechter en geeft arbiter bijzondere bijnaam

is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Radu Petrescu in het duel tussen Feyenoord en AS Roma. De arbiter van dienst deelde al vroeg in de wedstrijden twee gele kaarten uit aan de Rotterdammers en zorgde voor ergernis bij oud-teammanager Bas van Noordwijk. Kramer sluit zich daarbij aan.

"En maar fluiten, als ze op de grond gingen liggen, floot hij", zegt Van Noordwijk in het programma Rijnmond Sport. Van Noordwijk was in het verleden werkzaam bij Feyenoord als teammanager en merkte dat hij zich flink ergerde aan de arbitrage in De Kuip. "Hij floot elke keer. Hij telde er twee minuten bij, dat hadden er wel vijf moeten zijn. Het leek Clément Turpin wel", zegt Van Noordwijk, die daarmee doelt op de Franse arbiter die in het verleden een wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma uit de hand liet lopen.

Michiel Kramer is het volledig met Van Noordwijk eens, maar heeft besloten niet te veel meer over scheidsrechters te zeggen. De aanvaller van RKC, die het dit weekend opneemt tegen Feyenoord, heeft nog wel een opvallende bijnaam in gedachten voor de Roemeense arbiter: "Een beunhaas", zegt Kramer na een vraag van Bart Nolles. De frustratie van Van Noordwijk zat hem echter niet alleen in het optreden van de arbiter.

"Die vierde man kan zich beter met de wissels bemoeien", zegt de oud-teammanager over het moment in de wedstrijd dat de vierde official ervoor zorgde dat Yankuba Minteh een gele kaart kreeg: "Die scheidsrechter staat er naar te kijken en dan roept die malloot aan de zijkant dat hij geel moet krijgen. Dan kunnen we aan de gang blijven", verzucht Van Noordwijk.