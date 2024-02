Mike Verweij onthult: 'Er is intern best wel irritatie over bij Ajax'

Bij Ajax leeft ‘irritatie’ over de rol van Michael van Praag, zo beweert clubwatcher Mike Verweij. De voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax wil langer aanblijven dan aanvankelijk de bedoeling was, zo stelt Verweij.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf was Verweij vorige week al kritisch op Van Praag en ook maandag richt hij het vizier op de rvc-voorzitter. “Daar is intern best wel irritatie over. Commissarissen Michael van Praag en Leo van Wijk, de oud-KLM-directeur, zouden voor een heel korte periode komen, schoon schip maken en dan weer weggaan. Iedereen ging ervan uit dat ze voor de zomer zouden weggaan, maar Michael van Praag is toch van plan om er drie jaar te zitten. Dat zorgt binnen de vereniging echt wel voor irritatie.”

Valentijn Driessen benadrukt dat er nog van alles kan gebeuren. “Het is nog geen zomer. Je weet hoe snel de panelen kunnen verschuiven bij Ajax”, doelt hij op het vertrek van enkele kopstukken in de afgelopen maanden. “Een aantal mensen is haast op stel en sprong de deur uit geknikkerd. Je moet dus maar afwachten hoe dat zich ontwikkelt. En er is natuurlijk een hoop ellende bij Ajax. Als de bestuursraad dan denkt dat Michael van Praag degene is die dat kan oplossen, ondanks dat het niet mijn keus zou zijn, dan moet je hem wel de mogelijkheid geven om het te doen.”

Toch denkt Mike Verweij dat het wenselijk is om de gehele raad van commissarissen te vervangen. “Het zou voor Alex Kroes veel beter zijn om met kersverse commissarissen aan de slag te gaan die hem moeten beoordelen. De commissarissen die er nu zitten, hebben Sven Mislintat gewoon zijn gang laten gaan.”