Mike Verweij oppert nieuw trainersduo voor Ajax: 'Waarom zou het niet kunnen werken?'

Mike Verweij en Valentijn Driessen verwachten dat Ajax volgend seizoen een nieuwe trainer heeft. Interim-trainer John van ’t Schip heeft de club weliswaar omhoog gekregen op de ranglijst, maar een lijn in het spel is nog moeilijk te ontdekken en de Amsterdammers blijven kwetsbaar. Mede daardoor ligt het voor de hand dat Ajax de voorbereiding op het nieuwe seizoen ingaat met een nieuwe oefenmeester.

In de podcast Kick-Off speculeert Verweij over de mogelijke nieuwe trainer in de Johan Cruijff ArenA. Hij werpt de naam van Frank de Boer op, met Pepijn Lijnders als assistent. Lijnders is al jarenlang de assistent-trainer van Jügen Klopp bij Liverpool, maar ze zullen in de zomer allebei vertrekken. Verweij spreekt puur zijn eigen idee uit; voor zover bekend is Ajax niet bezig met de aanstelling van dit duo. “Lijnders heeft jarenlang bij Klopp meegelopen, dus waarom zou dat niet kunnen werken?”, aldus de clubwatcher van De Telegraaf.

“Dat zingt nog niet rond, maar wat je wel heel erg voelt is dat er een heleboel mensen binnen Ajax vinden dat Frank de Boer onder de meest moeilijke omstandigheden heeft moeten werken”, vervolgt Verweij. “Zijn eerste aankoop was Tobias Sana voor drie ton, een gokje van Marc Overmars, dat werkte niet. Later kwamen er trainers en die kregen als eerste aankoop Dusan Tadic en Daley Blind. Dat is wel een verschil.”

“Frank de Boer heeft Ajax vier keer achter elkaar kampioen gemaakt en had vijf keer achter elkaar kampioen moeten worden. Op de laatste dag verspeelde Ajax het toen bij De Graafschap. Maar hij heeft wel de financiële basis gelegd die er nu weer keihard onderuit is geslagen”, aldus de journalist. “De Boer heeft heel veel goeds gedaan en daardoor kon Overmars voor Ten Hag een elftal neerzetten waarmee de halve finale van de Champions League werd bereikt. Daarmee wil ik niets afdoen aan de prestatie van Ten Hag."

'Niet alleen afbraakvoetbal onder De Boer'

Volgens Driessen staat Marijn Beuker, director of football bij Ajax, nauw contact met Lijnders. Ze zouden elkaar ook hebben gesproken rondom de komst van Jordan Henderson naar Ajax. Het telefoonnummer van De Boer heeft Ajax vanzelfsprekend. “Bij de Ajax-fans heerst het idee dat het onder De Boer alleen maar slecht afbraakvoetbal was met alleen maar balletjes breed en terug, maar zeker in de beginfase zijn er ook echt perioden geweest waarin het voetbal onder De Boer wel erg leuk was”, zegt Verweij. “Ik denk dat Frank de Boer echt goud waard is geweest voor Ajax.”