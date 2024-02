Mossou plaatst vraagtekens bij Ajax-record: 'Moest hier wellicht stiekem...?'

Sjoerd Mossou plaatst voorzichtig vraagtekens bij recordaantal shirts met de naam van erop dat Ajax in de eerste 24 uur na de komst van de Engelsman meldde te hebben verkocht. In zijn column in het Algemeen Dagblad herhaalt de journalist dat hij nog niet bijster onder de indruk is van de verrichtingen van de Engelsman in het shirt van de Amsterdammers.

Vrijdag sprak Mossou in de AD Voetbalpodcast reeds zijn verbazing uit over de 'hype' rond de komst van Henderson, die afgelopen winter door Ajax werd overgenomen van het Saudische Al-Ettifaq. "Een hele dure Wout Brama, hoorde ik iemand laatst zeggen. Of een hele dure Johan Vogel, Timmy Simons. Je hebt honderden van dit soort spelers gehad. Niets bijzonders", oordeelde de journalist toen over de ervaren middenvelder.

Een dag later grijpt Mossou terug op het nieuws van 19 januari, toen Henderson net had getekend in Amsterdam. Tegenover Ajax Life bevestigde de club destijds dat het tricot met de naam en het rugnummer van de Engelsman vaker verkocht werd in de eerste 24 uur dan dat van welke andere speler dan ook. Mossou noemt het 'verdacht' dat de club daarbij geen cijfers aanleverde en vermoedt een vooropgezet plan: "Zal vast kloppen hoor, dat record, maar moest hier wellicht stiekem een krankzinnig miljoenensalaris worden recht gepoetst?"

Henderson wacht na drie wedstrijden nog altijd op zijn eerste overwinning in het Ajax-shirt. Bij zijn debuut speelde de club in eigen huis gelijk tegen PSV (1-1), een week later volgde een nederlaag op bezoek bij sc Heerenveen (3-2). Donderdag leek het er lang op dat Ajax in het Europa League-duel met Bodø/Glimt zelfs zou verliezen, maar door late treffers van Branco van den Boomen (penalty) en Steven Berghuis wisten de Amsterdammers de stand toch nog gelijk te trekken: 2-2. Zondag hoopt de oud-speler van Liverpool in het thuisduel met NEC dan eindelijk zijn eerste driepunter in het rood en wit te mogen vieren. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur.