MVV haalt opnieuw keihard uit naar Ajax: 'Wordt dit een verhaal van Calimero? Wellicht'

De woede bij MVV over het uitduel met Jong Ajax is bijna 24 uur later nog altijd niet gekoeld. De formatie uit Maastricht leed maandagavond een volkomen verdiende 3-0 nederlaag, maar het socialmediateam sprak tijdens de wedstrijd in de hoofdstad al schande van de opstelling van de Amsterdamse beloften. In een uitgebreid artikel op de clubsite dringt MVV aan op de invoering van Financial Fair Play.

MVV bezet in het algemene klassement van de Keuken Kampioen Divisie de elfde plaats, maar staat er in de derde periode een stuk beter voor. Tot afgelopen speelronde vond de ploeg uit Maastricht zich zelfs terug op de eerste plaats. Door de 3-0 nederlaag bij Jong Ajax daalde het echter een paar plaatsen (MVV staat nu vierde). Over het wedstrijdverloop houdt MVV het kort: Jong Ajax was ‘duidelijk’ te sterk, al scoorde het volgens de Limburgers eenmaal in buitenspelpositie en vergat de scheidsrechter een rode kaart te geven aan Kian Fitz-Jim.

“We kunnen het echter ook hebben over de desinteresse van een ‘grote’ club met collega-clubs die het minder breed hebben en vechten voor ieder punt, iedere euro en dus bestaansrecht”, klinkt het. “Wordt dit een verhaal van Calimero? Wellicht. Clubs als NAC, ADO Den Haag, De Graafschap, Roda JC en MVV vechten al jaren voor promotie, maar door de inbreng van Jong-clubs is de competitie zo scheef en ondoorzichtig als het maar kan zijn. Deze Jong-clubs voetballen in principe alleen maar oefenduels. Tegenstanders die gewend zijn aan stadions met duizenden toeschouwers moeten plots voetballen op uithoeken van een desolaat trainingscomplex. En dan niet voor 17.000 of 5.000 toeschouwers, maar voor zo’n 300… Betaald voetbal onwaardig!”

MVV heeft na maandagavond vooral de pik op Ajax. Volgens de club uit Maastricht hebben de Amsterdammers ‘er een handje van om gewoon een versterkt Jong Ajax of kunnen we beter zeggen een verzwakt Ajax 1 op te stellen’. MVV stelt dat het onmogelijk is om vooraf een analyse te maken van de Jong-tegenstander, ‘terwijl de Jong-teams precies weten waar ze aan toe zijn’. Jong Ajax-trainer Dave Vos had maandagavond op De Toekomst de beschikking over onder anderen Ahmetcan Kaplan, Anton Gaaei en Sivert Mannsverk, spelers die voor veel geld naar Amsterdam zijn gehaald. “Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat Jong Ajax tegen MVV start met een formatie waar teams als Heerenveen, Fortuna Sittard en N.E.C. in de Eredivisie alleen maar van kunnen dromen?”

MVV hekelt ook de aanwezigheid van Julian Rijkhoff. Ajax betaalde vorige maand minstens anderhalf miljoen euro aan Borussia Dortmund om de jonge aanvaller terug te halen. Hij nam tegen MVV twee van de drie Amsterdamse treffers voor zijn rekening. “Rijkhoff die bij de Duitsers naar verluidt een jaarsalaris verdiende van 500.000 euro. Bedragen allemaal waar de gemiddelde KKD-club nog niet eens in de buurt van kan komen.” MVV vindt het dan ook tijd voor verandering. De club uit Maastricht richt zich tot de KNVB en stelt dat het de ‘hoogste tijd’ is dat de regels ‘voor eens en altijd’ aangepast worden. “Zodat de Keuken Kampioen Divisie weer een volwaardige competitie wordt. De UEFA heeft het al ingevoerd, ook al is het vaak een wassen neus: Financial Fair Play. Laten we in Nederland hier ook eens over gaan denken. En dan aan een systeem dat wél waterdicht is.”

Het wedstrijdverslag is vanaf nu te lezen in de MVV-App of via onze website ➮ https://t.co/SLzUN8zrJc#jajMVV pic.twitter.com/yRhdGxKB7Q — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) February 13, 2024