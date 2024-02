'FC Utrecht ziet na Ramselaar nóg een oudgediende naar Azië vertrekken'

FC Utrecht neemt na het vertrek van , die maandag zijn transfer naar Singapore kreeg, ook afscheid van , zo meldt Voetbal International. De dertigjarige middenvelder staat volgens het weekblad op het punt om een contract te tekenen bij Yunnan Yukun, dat uitkomt op het tweede niveau in China.

De in Utrecht geboren Labyad doorliep de jeugdopleiding van PSV en brak bij die club ook door in het betaald voetbal. Na buitenlandse avonturen bij Sporting Portugal (dat hem tussentijds verhuurde aan Vitesse) en Fulham tekende hij in januari 2017 voor het eerst een contract in de Domstad. Trainer Erik ten Hag nam de zesvoudig Marokkaans international vervolgens mee naar Ajax, dat zes miljoen euro overmaakte om de middenvelder in te lijven. Anderhalf jaar geleden was zijn rol in Amsterdam echter uitgespeeld en kwam Labyad zonder club te zitten.

In de winter van 2023 sloeg Utrecht toe en legde de club Labyad opnieuw vast. In het restant van het seizoen 2023/24 zou hij in alle competities tot acht wedstrijden (één doelpunt) namens de club komen. Dit seizoen was hij onder zowel Michael Silberbauer als diens opvolger Ron Jans nooit verzekerd van een basisplaats. Sinds het thuisduel met FC Twente op 5 november, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel, kwam Labyad alleen nog een kwartiertje binnen de lijnen in het met 2-1 verloren bekerduel tegen Feyenoord.

Nu staat Labyad dus voor zijn tweede buitenlandse avontuur, zo laten 'bronnen' weten aan VI. Mocht hij inderdaad voor Yunnan Yukun kiezen, dan wordt hij bij die club de derde buitenlandse speler in de selectie. Eerder deze week legde de ambitieuze club enkelvoudig Roemeens international Alexandru Ionita op huurbasis vast en werd de ervaren Zimbabwaanse aanvaller Nyasha Mushekwi, die in het verleden onder meer in België speelde, transfervrij ingelijfd.