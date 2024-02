Officier van justitie zet megastap tegen Quincy Promes

In opdracht van de officier van justitie is beslag gelegd op alle negen panden in Nederland die op naam staan van , zo meldt de website Bekende Buren. Het zou gaan om panden in Almere, Amsterdam, Utrecht en Abcoude. De panden zouden gezamenlijk een geschatte waarde hebben van tien miljoen euro.

Het OM wil voorkomen dat Promes zijn huizen verkoopt en al geld wegsluist voordat justitie met een ontnemingsvordering komt na zijn veroordeling voor betrokkenheid bij cocaïnehandel, zo schrijft De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie voert in de regel een aparte procedure om met misdrijf verdiend vermogen af te pakken. In verband daarmee legde een deurwaarder conservatoir beslag op de panden van Promes. Dat betekent dat de eventuele bewoners er kunnen blijven, maar dat Promes de panden niet kan verkopen. Daarmee verzekert de officier de mogelijke vorderingen op Promes.

Eerder al beslaglegging in verband met steekincident

In 2021 werd al beslag gelegd op een deel van Promes' villa in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. In totaal deed de rechtbank toen een beslaglegging van 630.000 euro. Die beslaglegging vond plaats in het kader van de rechtszaak over het neersteken van zijn neef door Promes.

Promes werd in juni vorig jaar veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef. De aanvaller van Spartak Moskou ging in beroep tegen de straf. Het beroep loopt nog, maar ondertussen probeert zijn neef al een schadevergoeding te krijgen van Promes. De procedure voor de schadevergoeding staat los van de strafzaak: ook als je niet strafbaar bent, kan je wel aansprakelijk zijn voor het leed dat je een ander hebt aangedaan, legde het Algemeen Dagblad eerder deze maand uit.

De neef en zijn advocaat Yehudi Moszkowicz zeggen voor vele tonnen te willen claimen. De advocaten van Promes denken dat het bedrag een stuk lager zal zijn. Het is überhaupt de vraag of Promes de schadevergoeding zal betalen, want hij blijft in Rusland uit handen van de Nederlandse justitie. Als hij niet betaalt, dan kan het pand worden verkocht en kan daarmee de schadevergoeding worden betaald.