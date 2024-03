Opstelling Feyenoord: Slot mist zieke sterkhouder tegen FC Groningen

Feyenoord begint met in de basis aan de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen. De Peruaan speelt omdat ziek is geworden en daarom niet bij de selectie van trainer Arne Slot zit. Daarnaast is er vanwege de schorsing van clubtopscorer Santiago Giménez ook een basisplaats voor de Japanner Ayase Ueda.

Het doel van de Rotterdammers wordt donderdagavond verdedigd door de Duitser Timon Wellenreuther, aangezien eerste doelman Justin Bijlow nog altijd geblesseerd is. Voor hem wordt de verdediging gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en dus López in plaats van Hartman. Op het middenveld kiest Slot de verwachte namen Mats Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs. Voorin moeten Yankuba Minteh en Igor Paixão gevaar stichten vanaf de vleugels, terwijl Ueda de plek van de geschorste Giménez in de punt van de aanval overneemt.

Daarnaast zit er donderdagavond één debutant op de bank van de Rotterdammers. De achttienjarige rechtsbuiten Jaden Slory mag voor het eerst plaatsnemen tussen de Feyenoord-reserves. Slory speelt doorgaans in de Onder 19, maar behoorde niet tot de wedstrijdselectie die afgelopen woensdag door Bayern München werd uitgeschakeld in de UEFA Youth League.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, López; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Ueda, Paixão

Ook FC Groningen heeft bekendgemaakt welke elf spelers om 20.00 uur aan de aftrap verschijnen in De Kuip. Ten opzichte van het competitieduel met Helmond Sport van afgelopen vrijdag (0-0) voert Dick Lukkien één wijziging door. Hidde Jurjus verdedigt zoals verwacht het doel van de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. Voor hem vormen Leandro Bacuna, Marco Rente, Tristan Peersman en Isak Määttä de viermansdefensie. Op het middenveld staat naast Laros Duarte de Noor Johan Hove centraal opgesteld, terwijl Luciano Valente en Jorg Schreuders vanaf de zijkanten zullen starten. Hove krijgt de voorkeur boven Joey Pelupessy, die tegen Helmond Sport nog in de basis stond maar nu op de bank begint. In de aanval kiest Dick Lukkien voor het verwachte duo Thom van Bergen - Romano Postema.