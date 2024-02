Peter Bosz ontwijkt vlak voor duel van PSV lastige vraag van Kenneth Perez

Peter Bosz wil niets kwijt over de contractsituatie van bij PSV. De trainer van de Eindhovenaren werd voorafgaand aan het duel tegen Heracles Almelo gevraagd waarom de Eindhovenaren het contract van de Braziliaan niet openbreken en verlengen, maar wilde over niets anders praten dan het duel tegen de Almeloërs.

"Zijn kracht vind ik dat hij heel geconcentreerd en super professioneel is. Zijn volledige focus ligt op PSV", zei Bosz vlak voor het duel tegen Heracles Almelo tegen ESPN over transferperikelen rondom Ramalho. Kenneth Perez vraagt zich echter af waarom PSV, als het zo tevreden is met Ramalho, het contract van de Braziliaan vooralsnog niet gaat verlengen. Bosz ontwijkt vervolgens vakkundig de vraag van de analist: "Ja, maar. Daar ga ik allemaal niet over, we gaan zo voetballen tegen Heracles. Contractverlengingen, ik geloof het allemaal wel, maar niet nu. We gaan zo voetballen tegen Heracles", gaf de trainer tot slot aan.

Artikel gaat verder onder video

"Het is zo gek altijd, trainers verdedigen altijd hun spelers, maar zo geweldig vinden ze hem waarschijnlijk ook niet", zei Perez nadat Bosz bij de desk van ESPN was verdwenen: Hij (Ramalho, red.) heeft ook pech dat hij niet zo goed kan voetballen", stipte de analist vervolgens aan. "In Nederland ligt er heel veel nadruk op dat een verdediger goed moet kunnen voetballen."