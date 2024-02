Peter Bosz opent de aanval op Ajax: 'Als ik Ajax was, had ik hem direct op non-actief gesteld!'

Peter Bosz vindt dat Ajax de situatie rondom slecht heeft aangepakt, zo geeft de trainer van PSV aan in een uitgebreid interview met het Magazine Helden. Ondanks dat Overmars een vriend is van de oud-trainer van Ajax, vindt Bosz dat Ajax strenger hard moeten optreden tegenover het grensoverschrijdende gedrag tegenover vrouwelijke collega's.

Bosz en Overmars werkten in het seizoen 2016/2017 samen bij Ajax. De trainer had een prima relatie met de succesvolle technisch directeur van Ajax, die jaren later wegens grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken bij de Amsterdamse club. In gesprek met Helden noemt de huidige trainer van PSV Overmars een vriend, maar rekent hij wel af met zijn gedrag en het beleid van Ajax: Wat hij heeft gedaan, is fout. De aanpak van Ajax was volgens de geboren Apeldoorner echter verkeerd. "Als ik Ajax was, had ik het anders aangepakt. Ik had hem direct op non-actief gesteld, een onderzoek ingesteld en er daarna conclusies aan verbonden", aldus Bosz.

De trainer van de Eindhovenaren vervolgt: "Ik denk dat de situatie bij The Voice Of Holland een rol heeft gespeeld in hoe dit alles is gegaan. Maar het is helaas niet terug te draaien", weet Bosz, die wel vindt dat Overmars té zwaar wordt gestraft. "De prijs die hij en zijn familie hebben betaald is hoog. En nogmaals, hij is zelf echt een klootzak geweest. Maar de straf die hij er nu nog bovenop heeft gekregen van de KNVB en de FIFA vind ik niet terecht", besluit de coach van PSV.