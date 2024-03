'Quincy Promes wordt al urenlang vastgehouden op politiebureau in Dubai'

zit nog altijd vast op een politibureau in Dubai, zo meldt De Telegraaf donderdagavond. De aanvaller van Spartak Moskou werd eerder op de dag de toegang tot het vliegtuig waarmee zijn club zou terugvliegen naar Rusland ontzegd, onduidelijk is of zijn recente veroordeling in Nederland daar iets mee te maken heeft.

Vorig jaar werd de oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax al veroordeeld tot anderhalf jaar cel vanwege een steekincident op een familiefeest in Abcoude, waarvan zijn eigen neef het slachtoffer was. In die zaak loopt overigens nog altijd een hoger beroep. Twee weken geleden kwam daar een nieuwe veroordeling van maar liefst zes jaar gevangenisstraf overheen, nu vanwege het aandeel dat Promes had in de invoer van twee grote partijen cocaïne.

Omdat Rusland en Nederland geen uitleveringsverdrag hebben, zit de vijftigvoudig Oranje-international veilig in het land van zijn werkgever. Reist hij echter af naar zijn thuisland of een land waarmee een dergelijke overeenkomst wél is gesloten, dan dreigt hij uitgeleverd te worden om zijn straf uit te komen zitten. Met Dubai, dat valt onder de Verenigde Arabische Emiraten, heeft Nederland een beperkt uitleveringsverdrag, waardoor bijvoorbeeld topcrimineel Ridouan Taghi daar kon worden opgepakt en naar Nederland kon worden overgebracht.

Waarom Promes niet met zijn ploeggenoten naar Sint-Petersburg, waar Spartak zaterdag tegen Zenit speelt, mocht afreizen, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat de ontwikkelingen niets met de veroordeling in de drugszaak te maken hebben, schrijft de ochtendkrant, die op basis van bronnen in Rusland wel weet te melden wat er na de weigering op het vliegveld is gebeurd met de voetballer. "Promes werd tegengehouden bij de grenscontrole en werd vervolgens samen met veiligheidsofficials van zijn club overgebracht naar een politiebureau in Dubai, waar hij urenlang is vastgehouden. Volgens bronnen in Rusland zou Promes nog steeds op het politiebureau zitten", leest het.